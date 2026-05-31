EU va Tras Líderes y Operadores Financieros del Cártel del Noreste

* EL CÁRTEL SEÑALADO COMO HEREDERO DE LOS ZETAS, ENFRENTA UNA OFENSIVA DE EEUU POR NARCOTRÁFICO, TRÁFICO DE PERSONAS, ARMAS, LAVADO DE DINERO Y ROBO DE COMBUSTIBLE.

* El Departamento del Tesoro ha Colocado en su Lista Negra a más de una Docena de Jefes de Alto Rango y Socios del Grupo Criminal.

* Entre los que Destacan Abdón Federico Rodríguez, Antonio Romero, Francisco Daniel Esqueda Nieto y El Makabelico.

Tras el debilitamiento operativo y financiero de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa, Estados Unidos tiene la mira puesta ahora en el Cártel del Noreste, la sanguinaria escisión de Los Zetas liderada por la familia Treviño Morales, que ejerce el narcoterror en la frontera con Texas.

Desde que fue designado como organización terrorista por el presidente Donald Trump en febrero de 2025, las agencias de seguridad y dependencias financieras estadounidenses incrementaron su ofensiva contra la estructura operativa del grupo criminal y sus principales líderes como los hermanos Miguel Ángel, «Z-40», y Óscar Omar Treviño Morales, «Z-42», extraditados luego de más de una década que fueron detenidos por las fuerzas de seguridad mexicanas.



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El Departamento del Tesoro ha colocado en su lista negra a más de una docena de jefes de alto rango y socios del grupo criminal, entre los que destacan Abdón Federico Rodríguez García, «Cucho», quien fuera segundo al mando del Cártel del Noreste y encargado del tráfico de drogas, lavado de dinero, robo de combustible y extorsión.Así como a Antonio Romero Sánchez, jefe de plaza en Piedras Negras, Coahuila, y Ciudad Victoria, Tamaulipas; Francisco Daniel Esqueda Nieto, conocido como Franky Esqueda, encargado de las operaciones tácticas; Miguel Ángel de Anda Ledezma; Ricardo González Sauceda, lugarteniente de alto rango y brazo armado del Cártel del Noreste, respectivamente.Apenas en abril pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, sancionó dos casinos establecidos en Nuevo Laredo y Tampico, Tamaulipas, utilizados por el Cártel del Noreste para lavar dinero, además de que bloqueó los activos en ese país de Eduardo Javier Islas Valdez, «Crosty», encargado del tráfico de personas por la llamada frontera chica; Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado del «Z-40»; a Raymundo Ramos Vázquez, activista de derechos humanos.En México, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron hace unos días en el Estado de Nuevo León a José Antonio Cortés Huerta, identificado como líder de una célula del Cártel del Noreste dedicada al contrabando de combustible y presuntamente vinculada con el aseguramiento de un buque con huachicol fiscal en el puerto de Tampico, Tamaulipas.De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Cártel del Noreste ha sido uno de los grupos criminales más violentos que ha operado en México, particularmente en la frontera de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila con Estados Unidos, donde controla el tráfico de migrantes, armas, fentanilo, cristal, metanfetamina, heroína, marihuana y cocaína, secuestro, extorsión, lavado de dinero, robo de combustible.El origen de la agrupación criminal.Después de años de ser la organización más temida y violenta del país, Los Zetas se fragmentaron y el golpe que lo cambió todo llegó en 2015, cuando las Fuerzas Armadas detuvieron a Omar Treviño Morales, «Z-42», el último de los líderes históricos del grupo criminal fundado por el exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén.Antes ya habían detenido a su hermano Miguel Ángel Treviño, «Z-40», y abatido a Heriberto Lazcano, «El Lazca».Sin cabezas, la estructura centralizada que los hizo poderosos se desmoronó y en el vacío de poder, la familia Treviño Morales y Juan Gerardo Treviño Chávez, «El Huevo», detenido en marzo de 2022, reorganizaron al grupo criminal y lo convirtieron en el Cártel del Noreste.El origen de la agrupación criminal.Después de años de ser la organización más temida y violenta del país, Los Zetas se fragmentaron y el golpe que lo cambió todo llegó en 2015, cuando las Fuerzas Armadas detuvieron a Omar Treviño Morales, «Z-42», el último de los líderes históricos del grupo criminal fundado por el exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén.Antes ya habían detenido a su hermano Miguel Ángel Treviño, «Z-40», y abatido a Heriberto Lazcano, «El Lazca». Sin cabezas, la estructura centralizada que los hizo poderosos se desmoronó y en el vacío de poder, la familia Treviño Morales y Juan Gerardo Treviño Chávez, «El Huevo», detenido en marzo de 2022, reorganizaron al grupo criminal y lo convirtieron en el Cártel del Noreste.Según autoridades federales, dicho grupo criminal dejó atrás el origen militar de Los Zetas y se enfocó en retener Tamaulipas y Nuevo León, como sus principales bastiones, a través de la violencia extrema y narcoterror a sus rivales.El Cártel del Noreste ya no tiene origen militar, pero su juego es ahora de dominio territorial en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, con los mismos métodos de violencia que empleaban Los Zetas.Según reportes de autoridades federales, Los Zetas se crearon a finales de los años 90 por el capo Osiel Cárdenas Guillén, quien ordenó reclutar militares desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) del Ejército Mexicano, con el objetivo de formar su escolta personal y un brazo armado de élite.Arturo Guzmán Decena, «Z1», fue su primer líder y tras su muerte, el liderazgo recayó en el hidalguense Heriberto Lazcano, «Z3» o «El Lazca» o «El Verdugo» o «El Muñeco», quien aplicó tácticas de terror como decapitaciones y exhibición de cuerpos para imponer control territorial e intimidar a sus enemigos.De acuerdo con los reportes, la ruptura con el Cártel del Golfo llegó tras la extradición de Osiel Cárdenas a Estados Unidos en 2007. Sun