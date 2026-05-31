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¡Estos son los 26 seleccionados de Aguirre para el Mundial 2026!

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Raúl Rangel (portero, Guadalajara)
Jorge Sánchez (defensa, PAOK Salonika (Grecia))
César Montes (defensa, Lokomotiv (Rusia))
Edson Álvarez (defensa/mediocampista, Fenerbahçe (Turquía))
Johan Vásquez (defensa, Genoa (Italia))
Erik Lira (defensa/mediocampista, Cruz Azul)
Luis Romo (defensa/mediocampista, Guadalajara)
Álvaro Fidalgo (mediocampista, Betis (España))
Raúl Jiménez (delantero, Fulham (Inglaterra))
Alexis Vega (delantero, Toluca)
Santiago Giménez (delantero, AC Milan (Italia))
Carlos Acevedo (portero, Santos Laguna)
Guillermo Ochoa (portero, AEL Limassol (Chipre))
Armando González (delantero, Guadalajara)
Israel Reyes (defensa, América)
Julián Quiñones (delantero, Al Qadsiah (Arabia Saudita))
Orbelín Pineda (mediocampista, AEK Atenas (Grecia))
Obed Vargas (mediocampista, Atlético de Madrid (España))
Gilberto Mora (mediocampista, Tijuana)
Mateo Chávez (defensa, AZ Alkmaar (Países Bajos))
César Huerta (mediocampista, (Anderlecht, (Bélgica))
Guillermo Martínez (delantero, Pumas)
Jesús Gallardo (defensa, Toluca)
Luis Chávez (mediocampista, Dinamo de Moscú (Rusia))
Roberto Alvarado (mediocampista/delantero, Guadalajara)
Brian Gutiérrez (mediocampista, Guadalajara)

Estos serán los jugadores que enfrentarán Sudáfrica, Corea del Sur y Checa en la fase de grupos.

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