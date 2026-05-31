Desde Chiapas, respaldan a Claudia Sheinbaum a dos años del triunfo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación

En Chiapas, más de 30 mil personas de distintos municipios se reunieron para presenciar el informe Honestidad, Resultados, Amor al Pueblo y a la Patria. Rendición de cuentas a dos años del triunfo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien reafirmó su postura en defensa de la soberanía nacional y frente a cualquier forma de injerencia extranjera en los asuntos internos del país. Asimismo, durante su mensaje resaltó los apoyos a los sectores productivos, el incremento salarial y la generación de empleos, además de anunciar la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

En el Parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez afirmó que Chiapas se guía por la rectitud, la autoridad moral y la firmeza de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien reconoció por defender la soberanía nacional sin ceder a presiones externas. Aseguró que ello es posible porque cuenta con el respaldo del corazón de millones de mexicanas y mexicanos. De igual manera, le reiteró el cariño y respaldo del pueblo chiapaneco, y le agradeció el impulso que brinda a la entidad para consolidar acciones, programas y proyectos humanistas en favor del bienestar y la prosperidad compartida.