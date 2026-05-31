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Desde Chiapas, respaldan a Claudia Sheinbaum a dos años del triunfo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación

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En Chiapas, más de 30 mil personas de distintos municipios se reunieron para presenciar el informe Honestidad, Resultados, Amor al Pueblo y a la Patria. Rendición de cuentas a dos años del triunfo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien reafirmó su postura en defensa de la soberanía nacional y frente a cualquier forma de injerencia extranjera en los asuntos internos del país. Asimismo, durante su mensaje resaltó los apoyos a los sectores productivos, el incremento salarial y la generación de empleos, además de anunciar la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

En el Parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez afirmó que Chiapas se guía por la rectitud, la autoridad moral y la firmeza de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien reconoció por defender la soberanía nacional sin ceder a presiones externas. Aseguró que ello es posible porque cuenta con el respaldo del corazón de millones de mexicanas y mexicanos. De igual manera, le reiteró el cariño y respaldo del pueblo chiapaneco, y le agradeció el impulso que brinda a la entidad para consolidar acciones, programas y proyectos humanistas en favor del bienestar y la prosperidad compartida.

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