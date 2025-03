No soportan olores fetidos.

Huixtla, Chiapas a 26 de Marzo 2025.- Trabajadores del Sistema de Agua Potable Y Alcantarillado Municipal SAMP Rompieron un pedazo de calle ubicado en la calle Allende entre Aldama Y Matamoros con la Finalidad de arreglar la tuberia de drenaje.

Los trabajos quedaron inconclusos y no lo arreglaron, provocando estancancamientos de aguas negras ocasionando criaderos de moscos transmisor del dengue ó chinkinkuya, esto no es la primera vez que los trabajadores del SAMP rompen el pavimento y no reparan dichas perforaciones, los vecinos solicitan al Ayuntamiento Municipal mandar arreglar el Desperfecto. El Orbe/ José Ángel López