Trump Autoriza Alza de 25 a 50% en Aranceles al Acero y Aluminio

*Entraron en Vigor a las 00:01 Horas de Este Miércoles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una proclamación que aumenta de 25 a 50% los aranceles al acero y aluminio y a derivados de ambos metales.

Trump determinó que es necesario aumentar estos aranceles para ajustar las importaciones de modo que no amenacen con perjudicar la seguridad nacional.

“En mi opinión, el aumento de los aranceles contrarrestará de forma más eficaz a los países extranjeros que continúan descargando excedentes de acero y aluminio a bajo precio en el mercado estadounidense, socavando así la competitividad de las industrias estadounidenses del acero y el aluminio”, argumentó Trump en la proclamación.

A su juicio, si bien los aranceles al acero y al aluminio impuestos anteriormente han contribuido a un importante apoyo a los precios en el mercado estadounidense, aún no han permitido que estas industrias desarrollen y mantengan las tasas de utilización de la capacidad productiva necesarias para su salud sostenida y para las necesidades proyectadas de defensa nacional.

“He determinado que el aumento de los aranceles impuestos anteriormente brindará un mayor apoyo a estas industrias y reducirá o eliminará la amenaza a la seguridad nacional que representan las importaciones de artículos de acero, aluminio y sus derivados”, dijo.

El aumento de las tarifas entrará en vigor a partir de las 12:01 a.m., hora del este, del miércoles 4 de junio de 2025.

Además, Trump determinó que es necesario y apropiado permitir la implementación del Acuerdo de Prosperidad Económica entre Estados Unidos y el Reino Unido del 8 de mayo de 2025 (EPD) y, en consecuencia, brindar un trato diferente, con un arancel de 25%, a las importaciones de artículos de acero y aluminio, y sus derivados, procedentes del Reino Unido.

A partir del 9 de julio de 2025, el Secretario de Comercio podrá ajustar los tipos arancelarios aplicables y establecer cupos de importación para el acero y el aluminio de conformidad con los términos de la EPD, o bien podrá aumentar los tipos arancelarios aplicables al 50 % si determina que el Reino Unido no ha cumplido con los aspectos pertinentes de la EPD.