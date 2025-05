“VAMOS A APOYAR A LAS Y LOS MAESTROS SIEMPRE, SON DE LO MEJOR QUE TIENE NUESTRO PAÍS”: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que desde el Gobierno siempre se apoyará a las y los maestros de México y recordó que la relación con el magisterio cambió desde la llegada de la Cuarta Transformación.

“Cambió también, así como cambió la relación en muchos temas con Estados Unidos, como cambió el modelo económico, de igual manera cambió la relación del gobierno con los maestros y las maestras del pueblo de México y en la medida de lo que podamos vamos a ayudar a los maestros y las maestras siempre, es de lo mejor que tiene nuestro país”, expresó desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Afirmó que su gobierno siempre tendrá apertura al diálogo para atender a los diferentes sectores del magisterio y refrendó su compromiso de campaña para eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

En ese sentido, informó que será escuchando a las y los maestros de base como se defina un nuevo modelo de promoción en la carrera magisterial.

“Nuestro planteamiento es que vámonos a que opinen los maestros y las maestras de base de todo el país, no foros controlados, no, no. Vamos abajo a que nos digan cómo se debe modificar eso y lo que nos digan los maestros eso va a ser”, aseveró.