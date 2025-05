PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM: IMPUESTOS DEL 5% A LAS REMESAS, ES DISCRIMINATORIO Y VIOLA UN TRATADO ENTRE MÉXICO Y EUA

* La Presidenta, Claudia Sheinbaum aseguró que imponer un impuesto del 5% a las remesas, como proponen los congresistas republicanos de EUA, es una medida discriminatoria y que viola el Tratado para Evitar la Doble Tributación entre México y EUA que está vigente desde 1994.

* Ante esto, informó que México ha enviado una carta a los congresistas republicanos para explicar porqué esta medida no es buena idea, además de que el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán sostendrá reuniones con los representantes, al igual que una comisión del Senado de la República conformada por miembros de los partidos políticos.

“No estamos de acuerdo primero, es discriminatorio y segundo viola un tratado firmado entre México y Estados Unidos. Entonces ¿qué estamos haciendo? primero las cartas que se han enviado. Segundo, la próxima semana el Embajador de México en Estados Unidos va a tener reuniones con distintas organizaciones de connacionales que están del otro lado de la frontera, muchos se llaman mexicanoamericanos, mexicanoestadounidenses que están del otro lado, para poder explicar porqué no es una buena idea”, explicó.

* La Jefa del Ejecutivo Federal, hizo un llamado a las y los paisanos en territorio estadounidense a enviar cartas a sus congresistas para exponer que este impuesto es discriminatorio y va en contra de un tratado entre ambos países.

* Puntualizó que esta medida no es solo para las remesas que se envían a México, sino que se trata de una acción aplicable para todo el mundo.

“No solo es para México, es para todas las remesas que se envían a cualquier lugar del mundo, el primer país en recibir remesas es la India, y así hay muchos otros países particularmente de América Latina que sus familiares reciben dinero de compatriotas mexicanos o de sus países que se fueron a trabajar a Estados Unidos”.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, explicó que:

* Con el impuesto a las remesas, los recursos que ya pagaron los impuestos correspondientes tendrían que pagar el 5% adicional, por lo que esta imposición es una doble tributación y sería un acto discriminatorio

* El artículo 25 del Tratado para Evitar la Doble Tributación entre México y Estados Unidos, dice: Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exija o que sea más gravoso que aquéllos a los que están o puedan estar sometidos los nacionales de este otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones.

* Incumplir este tratado iría en contra de las prácticas internacionales, sería incumplimiento de un tratado, y probablemente iría contra las propias normas internas de EUA, por ello podría ser impugnable y declararse nulo.

* Destacó que: Las remesas en 2024 cerraron en 64 mil 700 millones de dólares equivalente al 3.5 por ciento del PIB nacional. El 99.1% de las remesas se recibieron a través de transferencias electrónicas. De las remesas que llegan a México, el 97 % proviene de nuestros paisanos en Estados Unidos, principalmente de California (33%), Texas (14%) y Colorado (4%). En promedio, cada operación de remesa recibida fue por 393 dólares. Los principales destinos de remesas fueron: Michoacán (8.7% ), Guanajuato (8.7%), Jalisco (8.5%), Ciudad de México (7.2%) y Estado de México (7.1%). Las remesas juegan un papel fundamental en varios estados. Como proporción del PIB estatal representan para: Chiapas 16%, Guerrero 14%, Michoacán 11% y Zacatecas 11%. Las remesas llegan a constituir más del 20% del ingreso familiar y contribuyen a la reducción de la pobreza y al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades receptoras. Las y los trabajadores mexicanos ya pagan en Estados Unidos impuestos a tasas entre el 10% y el 37%.

El secretario de Relaciones Internacional, Juan Ramón de la Fuente, explicó que:

* Es un impuesto para todos los países con excepción para quienes tienen residencia o ciudadanía estadounidense

* Ante esta medida, el 13 de mayo se envió una carta dirigida a los representantes que forman parte del comité de medios y procedimientos, en la que se expuso que el monto de las remesas solo representa cerca del 20 por ciento de lo que generan los migrantes

* Informó que la siguiente etapa es que esta propuesta se presenta a consideración del pleno, los comités especializados se reúnen para que el comité de presupuesto lo sume y se presente. Una vez que se apruebe pasa al Senado y se regresa a la Cámara de representantes

* Además de la carta enviada, el embajador de México a EUA se ha reunido con diversos grupos de representantes

* ”Vamos a dar la mejor defensa que se pueda en términos políticos y legales para evitar que esta medida afecta a una parte muy importante de las y los paisanos”, puntualizó.

El jefe de unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, detalló que:

* El Tratado para Evitar la Doble Tributación entre México y Estados Unidos está vigente desde 1994, define que una persona es tributada porque reside en EUA sin importar su condición migratoria

* El art 25 garantiza un trato fiscal no discriminatorio, es decir en México y EUA, un mexicano o un estadounidense no puede ser gravado por la misma actividad económica de manera distinta

* El 5 por ciento de impuestos tiene dos problemas: 1. Establece una forma de doble tributación, ya que recae directamente sobre la ingresos que ya pagaron impuestos y 2. Que la forma en la que está redactada la propuesta dice que solo aplica para nacionales distintos a los estadounidenses, esto quiere decir que no va dirigido a las personas indocumentadas va dirigido a cualquier persona no estadounidense , por lo que quienes cuenta con visa de trabajo o green card esta sujetas a esta nueva tarifa.