Sheinbaum informa sobre asesinato en Tlalpan de secretaria particular y de asesor de Clara Brugada; inician investigación

Ximena Guzmán y José Muñoz fueron asesinados en la Calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la alcaldía Benito Juárez

Tras el asesinato de la secretaria particular de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, Ximena Guzmán, y José Muñoz, asesor, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó lo sucedido, y aunque hasta el momento no hay más información, van a estar dando el apoyo desde la administración federal.

Los hechos ocurrieron en la Calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la colonia Moderna, de la alcaldía Benito Juárez.

Detalló que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia ambas de la Ciudad de México con apoyo del Gobierno de México ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de la agresión.

Fuente: El Universal