Revelan Nota Médica del Fiscal Gertz Manero

*Fue Ingresado de Urgencia a Hospital Privado

Ciudad de México; 16 de Junio de 2025.- Salvador García Soto reveló esta mañana que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, fue hospitalizado de emergencia el pasado 9 de junio con un cuadro de obstrucción de las arterias coronarias.

En su columna Serpientes y escaleras, el periodista y colaborador de EL UNIVERSAL indicó que Gertz Manero fue internado en el hospital privado Centro Médico ABC de Santa Fe.

«Ante la gravedad de su padecimiento, el funcionario de 85 años de edad fue sometido a un cateterismo en el que colocaron dos válvulas, lo que lo mantuvo cinco días hospitalizado en el área de medicina crítica del mencionado hospital, con un diagnóstico «delicado» y con pronóstico «reservado» por parte de los médicos que lo atendieron», señaló en su columna de este lunes 16 de junio.

Horas más tarde, en su cuenta de X, el columnista de EL UNIVERSAL mostró la nota médica sobre el internamiento, diagnóstico y cateterismo que le practicaron al fiscal Gertz Manero.

Por lo anterior, García Soto dijo que sería mejor informar sobre el estado de salud del titular de la FGR y no pretender que su estancia en el hospital no pasó.

«Si el fiscal ya está en su despacho y recuperado que bueno por él, pero de que estuvo ‘Delicado’ y hospitalizado, no hay duda», puntualizó.

Ni la FGR ni las autoridades correspondientes se han pronunciado sobre el hecho.

La nota médica de Gertz Manero.

De acuerdo con el periodista, la «Nota de seguimiento de Medicina Crítica/ Medicina Interna» fue elaborada por el doctor Carlos Alberto MerigoAzpiri, reconocido especialista en Cardiología y Cardiología Intervencionista.

Gertz Manero habría sido internado el pasado lunes 9 a las 11:31 de la noche y, tras la evaluación física del fiscal Gertz, el doctor MerigoAzpiri le ordenó realizar una «angiotomografía» de coronarias, detectando «una obstrucción de la descendiente anterior y coronaria derecha», ante lo cual el especialista ordenó un cateterismo de emergencia, que le fue practicado al paciente el miércoles 11 de junio.

Luego del procedimiento, el titular de la FGR permaneció en observación durante tres días más, ante su estado de salud «delicado» y con un pronóstico «reservado a evolución clínica», según estableció el cardiólogo MerigoAzpiri en su evaluación médica.

El pasado sábado, Alejandro Gertz Manero aún estaba en observación médica, pero su familia decidió llevarlo a su domicilio ante «los problemas de confidencialidad» que detectaron en el Hospital ABC Santa Fe, pero su estado de salud sigue siendo «delicado» aunque estable, de acuerdo con fuentes médicas y familiares consultadas.Sun