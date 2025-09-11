En operativo interinstitucional detienen a dos supuestos generadores de violencia con presuntos narcóticos y arma de fuego en San Cristóbal de Las Casas

En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal y la Policía Municipal, detuvieron a dos presuntos generadores de violencia, con arma de fuego y narcóticos, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.

Resultado de trabajos de campo e inteligencia desplegados por elementos de la fuerza interinstitucional, en el fraccionamiento La Hormiga, se logró la detención de Ángel “N” alias “Apo” y Alejandro “N” alias “Alex”, como presuntos responsables de la venta de estupefacientes y robo de motocicletas, además de ser presuntos integrantes del grupo delictivo “motonetos”, generadores de violencia en la zona norte de San Cristóbal de Las Casas.

En este acto, elementos de seguridad les aseguraron un vehículo marca Volkswagen tipo Jetta, 200 dosis de la presunta droga conocida como cristal y un arma de fuego tipo escopeta.

Por estos hechos fueron detenidos y junto a los objetos como comprobación de los ilícitos, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica por los delitos que resulten.

Cabe destacar, que uno de los presuntos responsables de los ilícitos, Ángel “N”, se encuentra relacionado con un Registro de Atención.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar trabajando de manera interinstitucional, para mantener el combate al delito de la delincuencia común y organizada en el estado de Chiapas, generando un clima de paz y tranquilidad social.