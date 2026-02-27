Importaciones de Acero en EEUU Caen 21% por Aranceles

*Manufactureras Afectadas por Encarecimiento de Insumos.

Los datos oficiales confirman que la política arancelaria impulsada por el presidente Donald Trump bajo la Sección 232 logró frenar la entrada de acero extranjero al mercado estadounidense. Durante 2025, las importaciones alcanzaron un valor de 25,091 millones de dólares, lo que representó una caída de 21% frente a 2024.

Mientras que, en volumen, las compras externas cayeron 12.6%, una señal del impacto inmediato de las restricciones comerciales sobre el flujo internacional del metal. Sus principales proveedores, entre ellos México, ya resienten los efectos.

A pesar del debate político y empresarial sobre posibles ajustes, la industria siderúrgica de Estados Unidos mantiene un respaldo firme a estas medidas. El Instituto Americano del Hierro y el Acero sostuvo ante el gobierno que los aranceles de la Sección 232 continúan como una herramienta esencial para proteger la seguridad nacional. Para el organismo, el acero constituye un activo estratégico cuya disponibilidad resulta crítica para sectores industriales, infraestructura y defensa.

El instituto también advirtió que el comercio global enfrenta fuertes distorsiones provocadas por subsidios y políticas industriales aplicadas por otros países. Las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos refuerzan esa preocupación. El exceso de capacidad siderúrgica mundial alcanza hoy 680 millones de toneladas métricas y podría elevarse hasta 721 millones hacia 2027, un escenario que aumenta el riesgo de oleadas de exportaciones a bajo precio.

Según el posicionamiento presentado por la industria, los aranceles impuestos por Trump resultan indispensables para evitar que ese exceso de producción genere incrementos abruptos de importaciones que dañen al mercado estadounidense, lo que a su juicio representaría una amenaza directa para la seguridad nacional y para la estabilidad financiera del sector siderúrgico local.

En paralelo, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, reconoció que la administración Trump mantiene disposición para introducir ajustes en los amplios aranceles de hasta 50% aplicados al acero y al aluminio, ante la presión creciente de empresas manufactureras y socios comerciales afectados por el encarecimiento de insumos.

Greer explicó que el gobierno analiza cambios en la forma de aplicación de ciertas tarifas con el objetivo de facilitar el cumplimiento regulatorio. El funcionario señaló que algunas empresas tuvieron que contratar personal adicional para cumplir con las normas comerciales, lo que elevó costos administrativos. Bajo esa lógica, la administración busca evitar que las compañías destinen recursos excesivos a cálculos regulatorios en detrimento de su operación productiva.