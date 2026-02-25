EEUU Levanta Alerta de Seguridad Para sus Ciudadanos en México

*Trump Pone en Marcha Impuesto Global del 15%.

Ciudad de México; 24 de Febrero de 2026.- Luego de los hechos de violencia registrados en el estado de Jalisco y otros puntos del país, tras al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», la Embajada de Estados Unidos en México indicó que «ya no se insta a los ciudadanos estadounidenses a refugiarse en sus hogares».

Lo anterior debido a que «el transporte público y los negocios continúan volviendo a sus operaciones normales luego de una operación policial que tuvo lugar el 22 de febrero» que terminó con la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó en un comunicado.

Sin embargo, la embajada estadounidense refirió que el personal del gobierno estadounidense en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y en Tijuana, Baja California, está sujeto a toque de queda nocturno.

Mientras que su personal en el estado de Jalisco y la ciudad de Monterrey, Nuevo León, ha recibido instrucciones de permanecer dentro de sus áreas metropolitanas.

Respecto a los vuelos en Guadalajara, la representación diplomática afirmó que estos se han normalizado y que muchas aerolíneas tienen vuelos adicionales programados para este martes, 24 de febrero, en Puerto Vallarta.

No obstante, sugirió a los viajeros estadounidenses que «si su vuelo directo a Estados Unidos se cancela, podría considerar reservar un vuelo de conexión a través de otra ciudad mexicana o estadounidense».

Sobre la situación en carreteras, indicó que no hay reportes de cierres de carreteras ordenados por las autoridades locales, aunque algunas vías en Jalisco (incluyendo entre Guadalajara y Puerto Vallarta) aún no están completamente reabiertas.

Ante la situación en el país, la embajada y los consulados de Estados Unidos en México recomiendan las siguientes acciones:

*Consulte con su aerolínea para confirmar el estado y el horario de su vuelo.

*Si necesita volver a reservar su vuelo, hágalo antes de llegar al aeropuerto o anticipe largas filas y calcule tiempo adicional.

*Monitoree los medios locales para obtener actualizaciones.

*Siga las instrucciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llame al 911.

*Mantenga a sus familiares y amigos informados de su ubicación y bienestar por teléfono, mensajes de texto y redes sociales.

Recordó que en caso de requerir asistencia pueden solicitarla a través de los teléfonos 011 52 55 2579 2000 o +1-301-985-8843, desde EU, y +1-888-407-4747 o +1-202-501-4444, del Departamento de Estado – Asuntos Consulares.

Por su lado, la Embajada de México en Estados Unidos indicó que «la situación de seguridad se ha estabilizado» tras los operativos en Jalisco.

«Las autoridades federales y estatales están procediendo a reabrir los corredores de tránsito y a restablecer los servicios públicos sin contratiempos.

«Las operaciones aéreas se han normalizado y las aerolíneas internacionales reanudaron sus vuelos hoy», destacó.

Agregó que el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta reabrió sus puertas al tráfico nacional, pero si se viaja a través de Jalisco, se mantienen algunas medidas de seguridad locales, mientras las autoridades restablecen las operaciones aeroportuarias a su máxima capacidad.

«Estamos trabajando con socios internacionales para garantizar la seguridad y la estabilidad en todos los centros de tránsito y destinos turísticos», destacó la Embajada mexicana a cargo de Estaban Moctezuma.Sun

Entra en Vigor el Nuevo Arancel Global del 15% Impuesto por Trump

El nuevo arancel global del 15 por ciento impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entró en vigor este martes 24 de febrero de 2026 como alternativa temporal del republicano después de que la Corte Suprema invalidara gran parte de su esquema de gravámenes.

Trump hizo el anuncio la semana pasada en una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde criticó la “ridícula” decisión de la Corte Suprema que invalidó por seis votos contra tres los aranceles “recíprocos” y otras medidas tomadas bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, base de la política arancelaria del republicano.

Inicialmente el mandatario anunció una tasa del 10 por ciento, que incrementó hasta un 15 % un día después, como parte de las “poderosas alternativas” con las que dice contar tras el revés servido por la alta corte.

El fallo del Supremo y la respuesta de Trump han causado incertidumbre entre los socios comerciales de EE.UU., sobre todo aquellos que negociaron tarifas preferenciales en medio de la guerra comercial.

Países como Brasil, entre los más afectados por los gravámenes ahora suspendidos, han valorado como “positivo” el nuevo arancel global que los equipara al resto.