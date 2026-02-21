Trump Firma Arancel Global del 10% a Todos los Productos Extranjeros

*Luego de que la Corte Resolviera Como Inconstitucional la Imposición de Aranceles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un arancel global del 10%, luego de que la Suprema Corte del país resolviera que el gobierno federal no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles con base a la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, invocada por el republicano como pilar de su guerra comercial.

Trump adelantó que firmará una orden para imponer un arancel global del 10 % bajo la Sección 122 de la ley de comercio de 1974, la cual otorga al mandatario el poder de imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15 %.

El documento publicado minutos después por la Casa Blanca establece que no estarán sujetas al arancel las mercancías de Canadá y México que cumplan con el T-MEC.

La ley de comercio de 1974 permite al presidente imponer aranceles temporales para abordar desequilibrios graves en la balanza de pagos. Estos aranceles pueden extenderse hasta por 150 días, tras lo cual requerirían la aprobación del Congreso.

Tras el fallo de la Corte, Trump ofreció una conferencia de prensa en la que arremetió contra la Corte de su país: “El tribunal ha sido influido por intereses extranjeros y por un movimiento político que es mucho más pequeño de lo que la gente podría imaginar”.

También acusó que distintos países, incluyendo México, “han estado estafando” a Estados Unidos.

“El fallo del Tribunal Supremo sobre los aranceles es profundamente decepcionante, y me avergüenza la actitud de ciertos miembros de la Corte, absolutamente me avergüenza que no tengan el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país”, dijo el presidente desde la Casa Blanca.