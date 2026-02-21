Expo Feria Tapachula 2026: Seguridad Impulso Económico y Diversión Sin Fronteras

En Entrevista con EL ORBE, el Presidente del Patronato, Emilio Barrios Solano dio a Conocer los Pormenores de la Muestra

Destacó que Contará con una Cartelera Artística de Primer Nivel, Tanto en el Foro Masivo Como en el Palenque

El Acceso Costará 100 Pesos e Incluirá Espectáculos del Foro Masivo, Funciones de Circo y Juegos Mecánicos sin Costo Adicional

*DEL 4 AL 15 DE MARZO, LA FERIA MÁS IMPORTANTE DEL SOCONUSCO APUESTA POR REACTIVAR EL COMERCIO REGIONAL Y FORTALECER LOS LAZOS CON CENTROAMÉRICA.

Tapachula, Chiapas; 20 de Febrero del 2026.- Con una visión social y económica clara, la Expoferia Tapachula 2026 se prepara para convertirse no solo en el máximo escaparate de entretenimiento de la región, sino en un motor de reactivación comercial para el Soconusco y la frontera sur.

El presidente del Patronato, Emilio Barrios Solano, informó en entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE, que las actividades iniciarán el 4 de marzo con el tradicional desfile de carros alegóricos y la participación de reinas invitadas. El 5 de marzo se realizará la inauguración oficial en el recinto ferial, dando paso a una cartelera artística de primer nivel tanto en el foro masivo como en el palenque.

Entrevistado por el Coordinador General de este rotativo, Enrique Zamora Morlet, el también empresario de esta localidad apuntó que más allá del espectáculo, destacó el trabajo realizado en Guatemala para invitar formalmente a autoridades, empresarios y medios de comunicación de Retalhuleu y Quetzaltenango. El objetivo: recuperar la confianza del visitante centroamericano y reforzar el mensaje de que Tapachula es hoy una ciudad segura.

En ese sentido, Barrios señaló que existe coordinación con instancias federales para agilizar trámites migratorios y facilitar la entrada temporal de vehículos, buscando que la derrama económica no se limite a la feria, sino que impacte en hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios.

La edición 2026 retoma su esencia productiva con la reactivación de la expo ganadera, agrícola y agroindustrial, además de pabellones internacionales con países invitados como Guatemala, El Salvador y Panamá, bajo el lema “Diversión sin fronteras”.

El costo de acceso será de 100 Pesos e incluirá espectáculos del foro masivo, funciones de circo y juegos mecánicos sin costo adicional, una medida pensada para que las familias disfruten sin afectar en exceso su economía.

Con una programación que concluirá a las 2:00 de la mañana por disposición estatal, la feria busca equilibrar diversión, orden y seguridad.

Así, la Expoferia Tapachula 2026 se perfila como una plataforma de integración regional y dinamización económica para la frontera sur de México. EL ORBE/ Mesa de Redacción