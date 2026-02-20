Disminuye Envío de Remesas a México por Políticas de Donald Trump

*Por Persecución a Migrantes e Impuesto a Remesas.

Las remesas recibidas en México durante el 2025 sumaron 61,791 millones de dólares, según información del Banco de México.

Esta cifra de transferencias en dólares enviadas por trabajadores desplazados, representa una caída de 4.6% frente a la captación histórica registrada el año previo.

Analistas de BBVA y del Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica (Cemla) coincidieron en advertir que este registro anual cierra un ciclo de expansión de envíos de remesas que tuvo 11 años de duración.

El responsable del Foro de Remesas en el Cemla, Jesús González Cervantes, explicó en entrevista que este comportamiento de las remesas en todo el 2025, puede estar explicado por tres eventos: la demografía de los emisores; la reducción de los cruces y/o el retorno de migrantes mexicanos así como la caída de los migrantes en tránsito.

Cuando habla del impacto de la demografía, se refiere a la edad del emisor, pues conforme se reducen sus lazos familiares con México y al integrarse como ciudadano americano, también reduce la frecuencia de los envíos.

Finalmente, la reducción de cruces migratorios de mexicanos así como la posibilidad del retorno voluntario, está vinculada al endurecimiento de las condiciones migratorias, señaló.

La directora de análisis económico en Banco Base, Gabriela Siller, explicó que como proporción del PIB, las remesas se ubicaron en 3.40% del PIB en el 2025, la menor proporción desde el 2019, cuando significaron 2.86% del Producto. Todavía en el 2024, representaron 3.54% del PIB.

La información del Banco de México muestra que los envíos de remesas hilaron cuatro años consecutivos en desaceleración después del histórico incremento anual observado en el 2021, cuando se presentó un crecimiento de 30.4% anual.