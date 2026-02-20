viernes, febrero 20, 2026
Disminuye Envío de Remesas a México por Políticas de Donald Trump

*Por Persecución a Migrantes e Impuesto a Remesas.

Las remesas recibidas en México durante el 2025 sumaron 61,791 millones de dólares, según información del Banco de México.
Esta cifra de transferencias en dólares enviadas por trabajadores desplazados, representa una caída de 4.6% frente a la captación histórica registrada el año previo.
Analistas de BBVA y del Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica (Cemla) coincidieron en advertir que este registro anual cierra un ciclo de expansión de envíos de remesas que tuvo 11 años de duración.
El responsable del Foro de Remesas en el Cemla, Jesús González Cervantes, explicó en entrevista que este comportamiento de las remesas en todo el 2025, puede estar explicado por tres eventos: la demografía de los emisores; la reducción de los cruces y/o el retorno de migrantes mexicanos así como la caída de los migrantes en tránsito.
Cuando habla del impacto de la demografía, se refiere a la edad del emisor, pues conforme se reducen sus lazos familiares con México y al integrarse como ciudadano americano, también reduce la frecuencia de los envíos.
Finalmente, la reducción de cruces migratorios de mexicanos así como la posibilidad del retorno voluntario, está vinculada al endurecimiento de las condiciones migratorias, señaló.
La directora de análisis económico en Banco Base, Gabriela Siller, explicó que como proporción del PIB, las remesas se ubicaron en 3.40% del PIB en el 2025, la menor proporción desde el 2019, cuando significaron 2.86% del Producto. Todavía en el 2024, representaron 3.54% del PIB.
La información del Banco de México muestra que los envíos de remesas hilaron cuatro años consecutivos en desaceleración después del histórico incremento anual observado en el 2021, cuando se presentó un crecimiento de 30.4% anual.

Conferencia de prensa matutina en vivo desde Irapuato, Guanajuato. Viernes 20 de febrero 2026
Presenta Trump su Junta de Paz; EEUU Invertirá en Ella 10 mil Mdd
Conferencia de prensa matutina en vivo desde Irapuato, Guanajuato. Viernes 20 de febrero 2026

Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Esteban Celebra sus 8 Años

Con una divertida fiesta temática inspirada en su mascota favorita, el pequeño Esteban Gilberto Orozco Vázquez, celebró sus 8 años de vida rodeado del...
GOLPE AL CRIMEN DIGITAL: SSP, FGE Y PODER JUDICIAL ACTÚAN CONTRA CUENTAS DIGITALES POR POSIBLES VÍNCULOS CON LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Chiapas, 19 de febrero de 2026.– Como resultado de la coordinación institucional entre la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), la Fiscalía General del...
