Presenta Trump su Junta de Paz; EEUU Invertirá en Ella 10 mil Mdd

*Pretende Sustituir a la ONU.

Washington. El presidente Donald Trump abrió este jueves la primera reunión de su Junta de Paz, una nueva institución centrada inicialmente en Gaza, con una inversión inicial de 10 mil millones de dólares de Estados Unidos.

La inauguración fue una ceremonia de autofelicitación de Trump por todas sus iniciativas de paz en ocho conflictos internacionales, pero también de amenazas contra Irán, que se resiste a acatar las exigencias de Washington para poner fin a sus ambiciones nucleares y militares.

Alrededor de dos docenas de mandatarios, entre ellos el argentino Javier Milei y el paraguayo Santiago Peña, acudieron a Washington para el lanzamiento de una alianza que podría hacerle la competencia a Naciones Unidas.

Para darle el primer empujón, Trump anunció esa contribución de 10 mil millones, a la que se sumaron miles de millones de dólares de países del Golfo, así como Japón y otras naciones presentes, para arrancar las obras de rehabilitación de la devastada franja de Gaza.

«Gracias, presidente Trump, por su liderazgo, por sus continuos esfuerzos. Dichosos sean los que trabajan por la paz», declaró el jefe de la administración provisional para Gaza, el palestino Ali Shaath.

La administración provisional empezará por reclutar una fuerza policial, formada por Egipto y Jordania. Indonesia, Marruecos, Kazajistán, Kosovo y Albania aportarán tropas militares.

Ausencia de europeos

«La paz es una palabra fácil de pronunciar, pero difícil de producir», explicó Trump en la ceremonia celebrada en el Instituto de la Paz en Washington, rebautizado con su nombre.

Destacaron por su ausencia los dirigentes europeos occidentales, mientras que sí acudió el húngaro Viktor Orban, un aliado sólido de Trump.

El mandatario estadunidense advirtió por otra parte a Irán que acate sus exigencias y firme pronto un acuerdo.

El presidente estadunidense, que simultáneamente conduce negociaciones delicadas como entre Ucrania y Rusia, es al mismo tiempo un mandatario dispuesto a utilizar la fuerza, como sucedió con el secuestro del presidente Nicolás Maduro en Venezuela.

«En diez días» se sabrá si es posible un acuerdo con Irán, advirtió.

¿Qué avances en Gaza?

La Junta de Paz se conformó después de que el gobierno de Trump, en colaboración con Qatar y Egipto, negoció en octubre un alto el fuego para poner fin a dos años de devastadora guerra en Gaza.

Estados Unidos afirma que el plan ha entrado ahora en su segunda fase, centrada en el desarme de Hamas, el grupo armado palestino cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel desencadenó una ofensiva masiva.

Funcionarios estadunidenses, así como Steve Witkoff, amigo de Trump y su principal negociador para Oriente Medio, Irán y Ucrania, insisten en que se están logrando avances sólidos y en que Hamas está siendo presionado para que entregue las armas.

Israel ha planteado restricciones que considera imprescindibles para su seguridad.

«El arma que causa más daño se llama AK-47», declaró recientemente el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

«Es el arma principal, y esa tiene que desaparecer», dijo Netanyahu, a quien representa su ministro de Relaciones Exteriores.

El portavoz de Hamas, Hazem Qassem, declaró a la Afp que la Junta de Paz debería obligar a Israel a «poner fin a sus violaciones (del alto el fuego) en Gaza» y a levantar su asedio al territorio.

Veto de Trump

Según los términos establecidos por la Casa Blanca, Trump tendrá poder de veto sobre la Junta de Paz y podrá seguir al frente de ella incluso después de dejar el cargo.

Los países que deseen permanecer de forma permanente más allá del mandato inicial de dos años deberán pagar mil millones de dólares.

Funcionarios estadunidenses afirman que la reunión de este jueves se centra en Gaza, pero admiten que la Junta de Paz podría ocuparse de otros focos de tensión en el mundo.

Trump ha criticado repetidamente a Naciones Unidas desde hace años, y ha recortado las contribuciones estadunidenses, claves para el funcionamiento de la organización.

La ONU «tiene mucho potencial», pero no ha estado a la altura, explicó Trump.