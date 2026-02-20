Urge Rehabilitar el Tramo Tapachula – Puerto Madero Para Garantizar la Seguridad de Conductores: AMEXME

Sectores Productivos Instaron a las Autoridades Competentes a Atender el Llamado

——-

Consideran que su Deterioro Frena el Crecimiento Regional y Pone en Peligro a la Población.

——-

El Deterioro del Pavimento, la Falta de Iluminación y la Escasa Señalización han Incrementado los Accidentes

*DESTACARON LA IMPORTANCIA DE ESTA CARRETERA PARA EL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD DEL SOCONUSCO.

Tapachula, Chiapas 19 de febrero 2026.- La infraestructura carretera en el Soconusco enfrenta una situación crítica. María del Lourdes Santos Osaya, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMEXME) capítulo Tapachula, demandó a las autoridades federales atender de manera integral el tramo Tapachula–Puerto Madero, al considerar que su deterioro frena el crecimiento regional y pone en peligro a la población.



1 de 4

La dirigente empresarial subrayó que esta vía es estratégica para la conectividad del sur de Chiapas, ya que enlaza el Aeropuerto Internacional de Tapachula con Puerto Chiapas, dos nodos fundamentales para el comercio, el turismo y la logística.La conectividad impulsa el desarrollo, no hablamos solo de una carretera, sino de un corredor que integra transporte terrestre, marítimo y aéreo bajo una visión de largo plazo, puntualizó.Calificó la modernización del tramo como una demanda postergada durante años. Señaló que mantenerlo en condiciones óptimas es indispensable para concretar proyectos de inversión que buscan fortalecer la economía del Soconusco, una de las regiones más productivas del sur del país.La falta de mantenimiento adecuado, afirmó, limita el tránsito de mercancías y encarece las operaciones logísticas, afectando la competitividad de empresas locales y exportadoras.Más allá del impacto financiero, la presidenta de AMEXME alertó sobre el riesgo permanente que enfrentan automovilistas y transportistas.El deterioro del pavimento, la ausencia de iluminación y la escasa señalización han incrementado los percances, varios de ellos con consecuencias fatales.Advirtió que la situación trasciende lo vial y se convierte en un problema de salud pública, ya que esta carretera es el acceso principal a hospitales de alta especialidad.Cualquier siniestro u obstrucción retrasa ambulancias y traslados de emergencia, comprometiendo la atención oportuna de pacientes provenientes de distintos municipios.Ante la magnitud de la inversión requerida, AMEXME insistió en que el tramo permanezca bajo jurisdicción federal y se ejecute un plan integral que garantice mantenimiento permanente, ampliación adecuada y condiciones seguras para transporte de carga y usuarios particulares, dijo. EL ORBE/Nelson Bautista