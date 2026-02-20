viernes, febrero 20, 2026
La Fiscalía General del Estado, Informa:
La Fiscalía General del Estado, Informa:

Derivado de los hechos denunciados el día de hoy, respecto a que un grupo de personas que se encontraba bloqueando las vías de comunicación en el tramo carretero Oxchuc-Ocosingo a la altura de la comunidad Río Florido; la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por el delito de ataques a las vías de comunicación, extorsión y lesiones, este último ilícito cometido en agravio de agentes de la policía. Además, se ha iniciado con las indagatorias para determinar la responsabilidad de quienes cometieron estas conductas delictivas.

La FGE reafirma que se garantizará el derecho al libre tránsito y se actuará bajo los principios de Cero Impunidad en contra de quienes resulten responsables.

