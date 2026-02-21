Nueva Sala de Educación Inicial en CAI 3 Tapachula

El Centro de Atención Infantil 3 (CAI) Tapachula, inauguró la Sala 8 de Educación Inicial, un nuevo espacio diseñado para fortalecer el aprendizaje y desarrollo integral de niñas y niños de la primera infancia.

La mejora de esta aula se realizó en colaboración con aeioTU, empresa social especializada en el fortalecimiento de prácticas pedagógicas, en alianza con UNICEF, como parte de una estrategia para elevar la calidad educativa en el nivel inicial.

Durante el acto inaugural, la directora general del CAI 3, María Cecilia López Escobar, acompañada por Blanca Arisbé Villagrán Portillo, jefa del área de Pedagogía y Jorge Escobar, profesional pedagógico especializado y representante de aeioTU, realizaron el corte de listón ante la presencia de padres de familia. La nueva sala cuenta con adecuaciones y materiales didácticos que permitirán reforzar el aprendizaje, promoviendo un entorno seguro, estimulante y acorde a las necesidades de la niñez tapachulteca

1 de 11