Destacan Jóvenes Tapachultecos por Promover la Ciencia y la Tecnología

*Reciben Reconocimiento a Nivel Nacional.

Tapachula, Chiapas; 20 de Febrero de 2026.- Lo que comenzó como una inquietud escolar terminó convirtiéndose en un logro nacional.

Cuatro estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas Plantel 237 de la zona media alta, conquistaron la capital del país al obtener el primer lugar en la categoría de Divulgación Científica, además de un segundo sitio en un premio especial, en la competencia realizada en la Ciudad de México.

Bajo el nombre Divulgación 237, también conocido como Gotitas de Ciencia 237, el proyecto liderado por Arcelia Lizeth Calvo González nació con un objetivo claro, demostrar que la ciencia no es compleja ni aburrida, sino cercana, útil y emocionante.



Originaria del ejido 26 de Octubre, Arcelia cursa el sexto semestre y, junto a su equipo, dedicó más de dos años a desarrollar contenidos que hoy son reconocidos a nivel nacional.“El camino no fue sencillo, desde una zona donde el transporte es limitado y la conectividad a internet representa un desafío constante, las jóvenes transformaron obstáculos en motivación.“Salir de nuestra comunidad, llegar a una ciudad más grande y aprender nuevas formas de expresarnos ha sido liberador”, comparte la estudiante, quien destaca que la experiencia significó mucho más que competir, fue la confirmación de que el esfuerzo sostenido rinde frutos.El corazón de la iniciativa es acercar temas de medio ambiente y nuevas tecnologías a niñas, niños y adolescentes mediante un lenguaje dinámico y accesible.A través de plataformas digitales como TikTok, Facebook, Instagram y YouTube, traducen conceptos especializados en cápsulas breves y atractivas que buscan despertar vocaciones científicas.“Queremos que la gente entienda que la ciencia está en todo lo que nos rodea y que también puede ser divertida. Es una herramienta para cuidar nuestro entorno y construir un mejor futuro”, explicó.El equipo, conformado actualmente por cuatro jóvenes, reconoce el acompañamiento fundamental de sus asesores académicos, quienes han sido guía constante en el proceso. Ahora, su meta es ampliar el proyecto y convertirlo en un espacio incluyente donde más estudiantes puedan integrarse. EL ORBE/Nelson Bautista