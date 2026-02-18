Redadas del ICE Colapsan Economía en Ciudades de EEUU

*Negocios Cierran Ante Falta de Mano de Obra Migrante.

Las redadas intensificadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos durante 2025 y principios de 2026 han generado un impacto negativo significativo en las economías locales de varias ciudades, afectando sectores clave, reduciendo el consumo y causando escasez de mano de obra.

Negocios y Consumo: En áreas con alta población inmigrante, como el «Fashion District» de Los Ángeles y «La Villita» en Chicago, los negocios reportan caídas drásticas en ventas debido a que los inmigrantes evitan salir por temor a ser detenidos.



Pérdidas Millonarias: Solo en el condado de Los Ángeles, las redadas provocaron pérdidas de aproximadamente $3.7 millones en negocios locales entre julio y septiembre de 2025.Escasez de Mano de Obra: Sectores como construcción, agricultura, paisajismo y servicios (restaurantes, limpieza) enfrentan serios desafíos para retener trabajadores. Un estudio indicó que las redadas han provocado que algunos negocios pierdan a la mayoría de sus empleados de un día para otro.Construcción y Vivienda: La falta de trabajadores ha paralizado proyectos de construcción, lo que a su vez eleva los costos de vivienda y retrasa el desarrollo comercial.Impacto a largo plazo: Las proyecciones indican que una política de deportación masiva podría reducir el PIB de EE. UU. en más del 7% en tres años.Activistas están advirtiendo que se viene un fallo en la economía, apuntando a que las deportaciones no solo ponen en riesgo empleos, sino que también desestabilizan sectores esenciales como la agricultura, la construcción y la hostelería de Estados Unidos—una advertencia que cobra aún más fuerza cuando se examinan datos económicos actuales.Un estudio económico recién publicado, titulado “Señales de advertencia sobre los daños económicos de las deportaciones”, refuerza este llamado al señalar que el aumento de las deportaciones ya está provocando disrupciones en tres de las industrias más dependientes de la mano de obra en EE.?UU.—y constituye una amenaza creciente para toda la fuerza laboral nacional.Los economistas Robert Lynch, Michael Ettlinger y Emma Sifre, de Economic Insights and Research Consulting, destacan señales alarmantes que ya se están materializando.Un sector clave es el agrícola. Por ejemplo, el empleo agrícola cayó un 6.5?% entre marzo y julio de 2025, revirtiendo dos años de crecimiento, a causa de redadas migratorias en zonas agrícolas clave.Asimismo, en el sector de construcción, los permisos de construcción cayeron un 17?% en el noreste, mientras que el empleo se redujo en estados con alta dependencia de mano de obra inmigrante; por otra parte, algunas áreas del medio oeste experimentaron un aumento del 8?%, evidenciando disparidades regionales.Para Lynch esto significa que si los números continúan igual en ambos sectores, esto se puede traducir en aumento de precios en el alimento, disminución de vivienda, y alto costo en la futura compra y renta de vivienda.Mientras tanto, en el ramo de la hospitalidad las deportaciones masivas se reflejan en el incremento de precios en restaurantes, hoteles y otros servicios, así como pérdidas de empleo inclusive de personas con estatus legal, esto como resultado porque las empresas intentan remediar los gastos perdidos de sus negocios.En estados con gran población inmigrante, el crecimiento del empleo en restaurantes fue de apenas 0.2?%, frente al 1.5?% en otros estados, lo que obliga a muchos establecimientos a reducir horarios o cerrar.El informe revela que la fuerza laboral de EE.UU. perdió 1.2 millones de trabajadores nacidos en el extranjero desde enero de 2025, lo que está afectando negativamente los indicadores nacionales de empleo y frenando el crecimiento económico.