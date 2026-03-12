jueves, marzo 12, 2026
Continúa el Arribo de Cubanos Deportados de EEUUJ a Tapachula

*Quedan Varados sin Documentos ni Certeza Jurídica.

Tapachula, Chiapas 11 de Marzo del 2026.– El flujo de migrantes cubanos deportados desde Estados Unidos hacia el sureste mexicano continúa registrándose en distintas ciudades de la región, situación que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos debido a las condiciones de vulnerabilidad en las que quedan estas personas.
El director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, informó que actualmente alrededor de 120 migrantes cubanos se encuentran en Tapachula, mientras que en ciudades como Villahermosa, Palenque y Tuxtla Gutiérrez se han contabilizado más casos, lo que evidencia que las deportaciones hacia territorio mexicano siguen ocurriendo.

De acuerdo con el activista, muchos de estos migrantes son trasladados desde Estados Unidos hacia México sin un proceso claro que les garantice certeza jurídica, lo que provoca que queden prácticamente varados en la frontera sur sin documentos migratorios que les permitan desplazarse de manera legal por el país.
Ante esta situación, el Centro de Dignificación Humana inició la promoción de amparos ante un juez federal, con el objetivo de que los migrantes puedan obtener un documento que les permita regularizar su situación o continuar su tránsito por territorio nacional.
Villagrán señaló que la mayoría de los cubanos deportados no desea permanecer en Tapachula, pero tampoco cuenta con los recursos necesarios para trasladarse a otras ciudades o continuar su camino hacia el norte.
“Están en un limbo jurídico, sin identidad migratoria y prácticamente abandonados por el Estado mexicano”, expresó.
El activista también hizo un llamado al titular del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes, para que atienda esta situación antes de que escale, al considerar que podría derivar en un problema humanitario mayor en la frontera sur.
Finalmente, advirtió que Tapachula continúa siendo uno de los principales puntos de recepción de migrantes en el país, lo que mantiene presión social y económica en la región, mientras cientos de personas permanecen en espera de una solución que les permita regularizar su estancia o continuar su trayecto. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.

