jueves, marzo 12, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalCiudadanía Pide Reforzar Operativos Policiacos Contra Motociclistas Irregulares
Local

Ciudadanía Pide Reforzar Operativos Policiacos Contra Motociclistas Irregulares

0
11

*Para Prevenir Robos y Asaltos en Tapachula.

Tapachula Chiapas 11 de marzo 2026.- Ante la preocupación ciudadana por el aumento de robos y asaltos cometidos por personas que se desplazan en motocicleta, representantes de organizaciones sociales solicitaron a las autoridades reforzar los operativos de revisión en distintos puntos de la ciudad.
Durante una asamblea realizada este fin de semana, integrantes del Bloque de Organizaciones de Izquierda señalaron que una de las principales inquietudes de la población es la seguridad, especialmente en colonias y zonas periféricas donde, aseguran, se han registrado diversos incidentes delictivos.

José Antonio Chol Ruiz, integrante de la coordinación de la organización, explicó que vecinos y agremiados consideran necesario implementar operativos constantes y sorpresivos para revisar motocicletas que circulan sin placas o documentación en regla, situación que afirman puede facilitar la comisión de delitos.
De acuerdo con lo expuesto en la reunión, algunos reportes ciudadanos indican que presuntos delincuentes utilizan motocicletas para cometer asaltos a transeúntes o robos en viviendas, aprovechando la movilidad que estos vehículos permiten y la falta de revisiones en ciertos sectores.
Entre las propuestas planteadas por las organizaciones se encuentra la instalación de filtros de revisión en accesos a colonias, avenidas principales y zonas donde los vecinos han identificado mayor incidencia de robos.
El representante social señaló que el objetivo es fortalecer las acciones preventivas y brindar mayor tranquilidad a las familias, especialmente durante la noche, cuando algunos habitantes evitan salir por temor a ser víctimas de algún delito.
Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado a corporaciones de seguridad y autoridades de tránsito para mantener vigilancia permanente y coordinación en operativos que permitan identificar unidades irregulares y reforzar la prevención del delito. EL ORBE/Nelson Bautista

Ciudadanía Pide Reforzar Operativos Policiacos Contra Motociclistas Irregulares
Artículo anterior
Tortillerías Deberán Cumplir con Normas Sanitarias Estatales y Federales
Artículo siguiente
FBI Advierte a California Sobre Posible Ataque con Drones de Irán
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

FGE Participa en Pabellón Institucional de la Expo Feria Tapachula 2026

Al Instante staff - 0
*Con Mesa de Denuncia “Migrante Seguro”. La Fiscalía General del Estado, a través de las Fiscalías de Distrito Fronterizo Costa y de Inmigrantes, instaló la...
Leer más

Poder Judicial del Estado dicta 100 años de cárcel a responsable del delito de Secuestro Agravado

Al Instante staff - 0
- Esta resolución ejemplar reafirma el compromiso de combatir la impunidad y garantizar una justicia más humana y accesible. El Poder Judicial del Estado de...
Leer más

Conferencia de prensa matutina en vivo. Jueves 12 de marzo 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV