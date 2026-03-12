Ciudadanía Pide Reforzar Operativos Policiacos Contra Motociclistas Irregulares

*Para Prevenir Robos y Asaltos en Tapachula.

Tapachula Chiapas 11 de marzo 2026.- Ante la preocupación ciudadana por el aumento de robos y asaltos cometidos por personas que se desplazan en motocicleta, representantes de organizaciones sociales solicitaron a las autoridades reforzar los operativos de revisión en distintos puntos de la ciudad.

Durante una asamblea realizada este fin de semana, integrantes del Bloque de Organizaciones de Izquierda señalaron que una de las principales inquietudes de la población es la seguridad, especialmente en colonias y zonas periféricas donde, aseguran, se han registrado diversos incidentes delictivos.



José Antonio Chol Ruiz, integrante de la coordinación de la organización, explicó que vecinos y agremiados consideran necesario implementar operativos constantes y sorpresivos para revisar motocicletas que circulan sin placas o documentación en regla, situación que afirman puede facilitar la comisión de delitos.De acuerdo con lo expuesto en la reunión, algunos reportes ciudadanos indican que presuntos delincuentes utilizan motocicletas para cometer asaltos a transeúntes o robos en viviendas, aprovechando la movilidad que estos vehículos permiten y la falta de revisiones en ciertos sectores.Entre las propuestas planteadas por las organizaciones se encuentra la instalación de filtros de revisión en accesos a colonias, avenidas principales y zonas donde los vecinos han identificado mayor incidencia de robos.El representante social señaló que el objetivo es fortalecer las acciones preventivas y brindar mayor tranquilidad a las familias, especialmente durante la noche, cuando algunos habitantes evitan salir por temor a ser víctimas de algún delito.Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado a corporaciones de seguridad y autoridades de tránsito para mantener vigilancia permanente y coordinación en operativos que permitan identificar unidades irregulares y reforzar la prevención del delito. EL ORBE/Nelson Bautista