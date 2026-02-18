Preocupa Desplazamiento Laboral en el Sureste de México; Connacionales Repatriados No Encuentran Empleo en Tapachula

*EMPRESARIOS ADVIERTEN QUE EL CIERRE DE EMPRESAS EN LA FRONTERA NORTE Y LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA EXTRANJERA, ESTÁN REDUCIENDO OPORTUNIDADES PARA TRABAJADORES MEXICANOS EN LA REGIÓN.

Tapachula, Chiapas; 17 de Febrero del 2026.- El cierre de industrias en la frontera norte del país y el retorno de trabajadores mexicanos al sur comienzan a generar presión en el mercado laboral local. Así lo señaló Teodoro Vázquez Castillo, secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR) del Estado de Chiapas, quien manifestó su preocupación por el desplazamiento de mano de obra nacional.



De acuerdo con el dirigente, empresas instaladas en ciudades como Tijuana han comenzado a cerrar o reducir operaciones debido al impacto de aranceles elevados y condiciones económicas adversas. Esto ha provocado que muchos trabajadores que emigraron en busca de mejores salarios estén regresando a Tapachula y otros municipios del Soconusco, donde ahora enfrentan un panorama limitado de empleo.En distintos sectores comerciales y de servicios se observa una creciente contratación de personas extranjeras, lo que, a su juicio, ha reducido las oportunidades para trabajadores locales. Estimó que en algunas actividades la participación laboral podría estar dividida en partes iguales entre mexicanos y migrantes.En el sector de la construcción, la situación sería aún más crítica. Señaló que en algunas obras la presencia de trabajadores migrantes alcanza hasta un 70 u 80 por ciento, mientras que muchos mexicanos rechazan empleos debido a los bajos salarios ofrecidos. “La chamba tiene que salir, pero el sueldo no es atractivo”, indicó.El líder sindical subrayó que la problemática apenas comienza a sentirse y podría agravarse si no se generan políticas que impulsen la inversión y garanticen condiciones laborales justas. Añadió que la prioridad, desde su perspectiva, debe centrarse en crear oportunidades para los connacionales que regresan sin alternativas, en un contexto donde la economía local opera al día y con márgenes reducidos.La situación plantea un desafío complejo: equilibrar la dinámica migratoria, el respeto a derechos laborales y la necesidad urgente de reactivar el empleo formal en la región fronteriza sur. EL ORBE/ JC