miércoles, febrero 18, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalLa Expo Feria Tapachula 2026 Será la más Segura y Espectacular de...
Local

La Expo Feria Tapachula 2026 Será la más Segura y Espectacular de la Historia: Yamil Melgar

0
21

El Alcalde Refrendó el Compromiso con el Desarrollo Regional y la Promoción Turística
——
Afirmó QUE SE Trabaja Paras Garantizar la Seguridad de Quienes Visiten la Muestra

Desde Guatemala, Tapachula refrendó su compromiso con el desarrollo regional y la promoción turística. En rueda de prensa realizada en el Consulado de Quetzaltenango, el presidente municipal Yamil Melgar, acompañado del alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López, del cónsul Víctor Manuel Jiménez Segovia y del presidente del Patronato de la Expo Feria Tapachula, Emilio Barrios, se anunció que la Expo Feria Tapachula 2026 será la más segura y espectacular de su historia.
Este encuentro forma parte de una gira de promoción turística y vinculación empresarial que busca fortalecer la economía regional y posicionar a Tapachula como un destino confiable, dinámico y lleno de experiencias. Durante el evento, el cónsul Víctor Manuel Jiménez Segovia destacó: “Juntos, buscamos consolidar una región de desarrollo y bienestar”.

Por su parte, Emilio Barrios afirmó: “Estamos trabajando para que la Expo Feria Tapachula 2026 sea un evento a la altura de nuestra gente: seguro, ordenado y espectacular. Queremos que cada visitante viva una experiencia inolvidable y que la feria se convierta en un verdadero motor de desarrollo para nuestra región.”
Con esta visita, Tapachula reafirma su vocación turística y su voluntad de construir puentes de colaboración con Guatemala, apostando por el intercambio cultural, la inversión y el crecimiento compartido.
Finalmente, estuvieron presentes el secretario de Economía y Turismo Municipal, Jorge Vega; la directora de Turismo Municipal, Pamela Rojo; Maylen Alvarado Balcázar, Reina de la Expo Feria Tapachula 2026; el coordinador general de COPAR Music, Christian Alberto Contreras Duarte; así como el empresario Alfredo Gálvez. Boletín Oficial

La Expo Feria Tapachula 2026 Será la más Segura y Espectacular de la Historia: Yamil Melgar
Artículo anterior
Habitantes de Congregación Reforma Logran Ampliación de la Red de Energía Eléctrica
Artículo siguiente
Redadas del ICE Colapsan Economía en Ciudades de EEUU
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa matutina en vivo. Miércoles 18 de febrero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Celebran Día del Amor y la Amistad en el Jardín de Niños “Kikune”

Al Instante staff - 0
Con un ambiente lleno de alegría y convivencia familiar, el Jardín de Niños “Kikune” celebró el Día del Amor y la Amistad con un...
Leer más

En Tuxtla Gutiérrez, Eduardo Ramírez y Paco Chacón entregan apoyos del programa A Paso Firme

Al Instante staff - 0
Junto al secretario del Humanismo, Paco Chacón, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar hizo entrega de calzado deportivo a estudiantes de la Escuela Primaria Salomón...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV