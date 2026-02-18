La Expo Feria Tapachula 2026 Será la más Segura y Espectacular de la Historia: Yamil Melgar

El Alcalde Refrendó el Compromiso con el Desarrollo Regional y la Promoción Turística

——

Afirmó QUE SE Trabaja Paras Garantizar la Seguridad de Quienes Visiten la Muestra

Desde Guatemala, Tapachula refrendó su compromiso con el desarrollo regional y la promoción turística. En rueda de prensa realizada en el Consulado de Quetzaltenango, el presidente municipal Yamil Melgar, acompañado del alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López, del cónsul Víctor Manuel Jiménez Segovia y del presidente del Patronato de la Expo Feria Tapachula, Emilio Barrios, se anunció que la Expo Feria Tapachula 2026 será la más segura y espectacular de su historia.

Este encuentro forma parte de una gira de promoción turística y vinculación empresarial que busca fortalecer la economía regional y posicionar a Tapachula como un destino confiable, dinámico y lleno de experiencias. Durante el evento, el cónsul Víctor Manuel Jiménez Segovia destacó: “Juntos, buscamos consolidar una región de desarrollo y bienestar”.



Por su parte, Emilio Barrios afirmó: “Estamos trabajando para que la Expo Feria Tapachula 2026 sea un evento a la altura de nuestra gente: seguro, ordenado y espectacular. Queremos que cada visitante viva una experiencia inolvidable y que la feria se convierta en un verdadero motor de desarrollo para nuestra región.”Con esta visita, Tapachula reafirma su vocación turística y su voluntad de construir puentes de colaboración con Guatemala, apostando por el intercambio cultural, la inversión y el crecimiento compartido.Finalmente, estuvieron presentes el secretario de Economía y Turismo Municipal, Jorge Vega; la directora de Turismo Municipal, Pamela Rojo; Maylen Alvarado Balcázar, Reina de la Expo Feria Tapachula 2026; el coordinador general de COPAR Music, Christian Alberto Contreras Duarte; así como el empresario Alfredo Gálvez. Boletín Oficial