Habitantes de Congregación Reforma Logran Ampliación de la Red de Energía Eléctrica

Tapachula, Chiapas; 17 de Febrero de 2026.- Después de siete meses de trámites y organización comunitaria, habitantes del ejido Congregación Reforma comenzaron a ver concretado un proyecto clave para su desarrollo la ampliación de la red eléctrica en la zona.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició los trabajos de infraestructura que dotarán de suministro a 39 familias, como parte del programa financiado por el Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE).

El proyecto contempla dos extensiones de alta tensión, una en la ruta hacia el pozo 2 del sistema de riego y otra en el camino que conduce al Cantón Murillo.



Estas acciones buscan garantizar un servicio estable y suficiente tanto para uso doméstico como productivo.Para los pobladores, la llegada del suministro eléctrico representa más que iluminación.Guillermo Herrera, vecino del ejido, explicó que permitirá reemplazar las motobombas de gasolina y la extracción manual de agua por sistemas de bombeo eléctricos, reduciendo costos y esfuerzo físico.“Ahora los terrenos incrementan su valor y se vuelven aptos para construir y vivir en mejores condiciones”, expresó.Por otro lado, José Peña Méndez, representante ejidal e integrante de la organización Movimiento por Tapachula, señaló que el avance es resultado de meses de gestión ante instancias federales.El respaldo institucional hará posible que las familias beneficiadas cuenten con un suministro continuo que permitirá utilizar electrodomésticos, herramientas y equipos necesarios para fortalecer la producción agrícola.Con el arranque de las obras, Congregación Reforma avanza hacia un proceso de modernización que impactará en la seguridad, la productividad y la calidad de vida de sus habitantes.La ampliación eléctrica marca un paso decisivo en el acceso a servicios básicos en comunidades rurales del municipio de Tapachula. EL ORBE/Nelson Bautista