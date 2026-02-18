miércoles, febrero 18, 2026
Con el Miércoles de Ceniza, Inicia Oficialmente la Cuaresma en Tapachula

*Iglesia Llama a la Conversión y Solidaridad.

Tapachula, Chiapas; 17 de Febrero de 206.- “Este miércoles 18 de febrero inicia la Cuaresma con la tradicional imposición de ceniza, un signo externo que para la fe católica representa arrepentimiento, conversión y disposición para abrir el corazón a Dios”,Así lo expresó el padre Gilberto Damián García, vicario de la Parroquia San Agustín, quien explicó que este tiempo litúrgico es una oportunidad para la revisión personal y el cambio interior.

“El signo de la ceniza tiene su origen en la Biblia, cuando el pueblo se sentaba sobre ceniza como símbolo de arrepentimiento. Hoy se impone en forma de cruz, recordándonos el llamado de Cristo a la conversión y a la penitencia”, señaló.
Destacó que el Miércoles de Ceniza es uno de los días con mayor afluencia de fieles, incluso de quienes no acuden regularmente a misa. En este templo céntrico se celebrarán cuatro misas: 7:00 de la mañana, mediodía, 6:00 de la tarde y 8:00 de la noche, ante la alta participación de la comunidad.
El sacerdote subrayó también la presencia constante de migrantes, principalmente haitianos, quienes incluso difunden los horarios en lengua criolla a través de redes sociales. Asimismo, mencionó que familias cubanas han comenzado a integrarse más a la vida parroquial, encontrando en la fe un espacio de esperanza y acompañamiento.
En el aspecto práctico, recordó que el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días de ayuno y abstinencia de carne para personas de 18 a 60 años, salvo quienes padecen alguna enfermedad. Los viernes de Cuaresma se mantiene la abstinencia como ejercicio de disciplina y solidaridad.
Finalmente, el llamado es a vivir la Cuaresma no solo como tradición, sino como un compromiso social y espiritual que fortalezca la fe y promueva la reconciliación en la comunidad. EL ORBE/ JC

