Con el Miércoles de Ceniza, Inicia Oficialmente la Cuaresma en Tapachula

*Iglesia Llama a la Conversión y Solidaridad.
Tapachula, Chiapas; 17 de Febrero de 206.- “Este miércoles 18 de febrero inicia la Cuaresma con la tradicional imposición de ceniza, un signo externo que para la fe católica representa arrepentimiento, conversión y disposición para abrir el corazón a Dios”,Así lo expresó el padre Gilberto Damián García, vicario de la Parroquia San Agustín, quien explicó que este tiempo litúrgico es una oportunidad para la revisión personal y el cambio interior.
Destacó que el Miércoles de Ceniza es uno de los días con mayor afluencia de fieles, incluso de quienes no acuden regularmente a misa. En este templo céntrico se celebrarán cuatro misas: 7:00 de la mañana, mediodía, 6:00 de la tarde y 8:00 de la noche, ante la alta participación de la comunidad.
El sacerdote subrayó también la presencia constante de migrantes, principalmente haitianos, quienes incluso difunden los horarios en lengua criolla a través de redes sociales. Asimismo, mencionó que familias cubanas han comenzado a integrarse más a la vida parroquial, encontrando en la fe un espacio de esperanza y acompañamiento.
En el aspecto práctico, recordó que el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días de ayuno y abstinencia de carne para personas de 18 a 60 años, salvo quienes padecen alguna enfermedad. Los viernes de Cuaresma se mantiene la abstinencia como ejercicio de disciplina y solidaridad.
Finalmente, el llamado es a vivir la Cuaresma no solo como tradición, sino como un compromiso social y espiritual que fortalezca la fe y promueva la reconciliación en la comunidad. EL ORBE/ JC