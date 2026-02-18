Tapachula Sigue Avanzando en Materia de Seguridad: Comisario Alejandro Lluch

Tapachula, Chiapas; 17 de Febrero de 2026.- La Ciudad de Tapachula registra un cambio significativo en materia de seguridad pública,luego de haber ocupado el primer lugar nacional en percepción de inseguridad al cierre de 2024, el municipio descendió al sitio 28 durante 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El comisario Manuel Alejandro Lluch, quien asumió el cargo el 1 de julio pasado, atribuyó el avance a una estrategia operativa sustentada en inteligencia policial, proximidad social y recuperación de espacios comunitarios.

“Recibimos una corporación con indicadores críticos. En el primer trimestre logramos avanzar al lugar 15 y ahora nos ubicamos en el 28. El compromiso es claro: que Tapachula deje de figurar entre las 50 ciudades con mayor percepción de inseguridad en el país”, afirmó.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal implementó un esquema de análisis denominado “reloj criminológico”, herramienta que permite identificar horarios, días y zonas con mayor incidencia en delitos del fuero común, como robo a transeúnte, sustracción de celulares y asaltos a vivienda.

Con base en estos datos, se reforzaron patrullajes y operativos en puntos estratégicos, sector centro, vigilancia intensiva por su dinamismo comercial y alta movilidad.

Zona Sur Oriente y Poniente, intervención prioritaria en colonias

con mayor recurrencia delictiva.

En la recuperación del entorno urbano, la estrategia no se limita al despliegue policial.

El plan integral contempla rehabilitación de alumbrado público, limpieza de vialidades y rescate de espacios recreativos, acciones orientadas a fortalecer la confianza ciudadana y reducir factores de riesgo.

El Comisario subrayó que la cercanía con la población ha sido un eje fundamental para reconstruir la percepción de seguridad. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a fortalecer la cultura de la denuncia como herramienta clave para consolidar los resultados. EL ORBE/Nelson Bautista