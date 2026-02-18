miércoles, febrero 18, 2026
Comunidad Oriental en Tapachula Celebra el Año Nuevo Chino

Tapachula, Chiapas; 17 de Febrero del 2026.- Con color, tradición y un mensaje de fortaleza y esperanza, la comunidad china en Tapachula dio la bienvenida al Año Nuevo Lunar, que marca el inicio del Año del Caballo de Fuego dentro del calendario oriental.
Julio Pui, director del grupo de danza del Dragón Chino, explicó que esta fecha representa un nuevo comienzo de 365 días, simbolizando energía, salud y la esperanza de alcanzar metas personales y colectivas. “El caballo es fortaleza para seguir adelante y esperanza por lo que está por venir”, expresó.
La celebración no solo tiene un significado espiritual, sino también social, ya que visibiliza la importante presencia de la comunidad china en el Soconusco. Además de Tapachula, existen familias de origen chino en municipios como Huixtla, Mazatán y Escuintla, así como en ciudades como San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez.
Históricamente, la comunidad china ha sido parte fundamental del desarrollo comercial y gastronómico de la región, destacando principalmente en el sector restaurantero y en diversos giros empresariales. Su disciplina, cultura de trabajo y arraigo familiar han contribuido a fortalecer la dinámica económica local.
Las actividades culturales, como la danza del dragón, permiten reforzar los lazos multiculturales y mantener vivas tradiciones que enriquecen la identidad de esta ciudad fronteriza.
El Año Nuevo Lunar también está ligado a los doce animales del zodiaco chino, donde cada persona se identifica con el signo correspondiente a su año de nacimiento, atribuyéndole características particulares de carácter y personalidad.
Con estas celebraciones, Tapachula confirma su carácter multicultural y su vínculo histórico con Asia, consolidándose como un punto de encuentro entre culturas en la frontera sur de México. EL ORBE/ JC

