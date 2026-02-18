Acuerda ERA Fortalecer Acciones Para Evitar más Contagios de Sarampión en Chiapas

El Gobernador Participó en una Videoconferencia Encabezada por la Presidenta Sheinbaum

——-

El Mandatario Afirmó que en la Entidad se Cuenta con Suficiente Abasto de Vacunas Para la Población

Acompañado por el secretario de Salud, Omar Gómez, el Gobernador de Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar, sostuvo una reunión vía Zoom con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y gobernadoras y gobernadores de todos los estados del país. En la reunión se trató un tema de salud prioritario, como lo es el sarampión, por lo que acordaron con la Presidenta fortalecer las acciones que permitan evitar más contagios de esta enfermedad viral. Asimismo, el mandatario afirmó que en Chiapas se cuenta con suficiente abasto de vacunas, por lo que se seguirán implementando las brigadas de salud y puestos de vacunación, teniendo como grupos prioritarios a niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad.

En Tuxtla Gutiérrez, Eduardo Ramírez y Paco Chacón Entregan

Apoyos del Programa A Paso Firme



1 de 2

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado del secretario del Humanismo, Paco Chacón, encabezó la entrega de calzado deportivo a estudiantes de la Escuela Primaria Salomón González Blanco, como parte del programa A Paso Firme.Durante el acto, destacó que esta estrategia se ampliará a todo Chiapas, priorizando los planteles con mayores necesidades, y reiteró que mantendrá una atención permanente a las demandas del sector educativo para que niñas, niños y jóvenes accedan a mejores oportunidades de desarrollo.De igual forma, el mandatario inauguró infraestructura en la Escuela Secundaria Joaquín Miguel Gutiérrez, donde se invirtieron 7.1 millones de Pesos en beneficio de 640 estudiantes, y precisó que esta acción cumple un compromiso establecido con la comunidad escolar. Más tarde, en la Escuela Secundaria Técnica Número 2, institución con 132 años de historia, entregó nuevos espacios que representaron una inversión de 4.7 millones de Pesos, favoreciendo a más de mil 500 alumnas y alumnos.“Estas inversiones contribuyen al desarrollo del pueblo de Tuxtla Gutiérrez y de Chiapas. Seguiremos fortaleciendo la educación porque sin educación no hay transformación. Nuestro mayor deseo es dar resultados a Chiapas en todos los rubros. Son obras de gran beneficio para las y los estudiantes, docentes y madres y padres de familia, así que aprovéchenlas al máximo. Esto lo hacemos porque estamos convencidos de que al tener una educación fuerte, lograremos una educación con transformación”, expresó.Por su parte, el secretario del Humanismo, Paco Chacón, afirmó que el objetivo es responder a las necesidades de la niñez mediante acciones tangibles como A Paso Firme, que en esta ocasión dota de tenis escolares a estudiantes de la primaria Salomón González Blanco. Señaló que esta iniciativa se complementa con programas como Bicis que Transforman, dirigido a secundaria, y Conecta Chiapas, enfocado en bachillerato, lo que demuestra un enfoque humanista orientado a consolidar entornos seguros y saludables para la niñez y la juventud.El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que, en atención a las solicitudes de personal docente y de madres y padres de familia, en la Secundaria Joaquín Miguel Gutiérrez se construyeron un domo, una cancha de usos múltiples, un módulo de servicios sanitarios y obras exteriores, que incluyen una cisterna de 20 mil litros, enmallado, andadores y redes eléctricae hidrosanitaria. En la Secundaria Técnica Número 2, detalló, se edificó un domo, se demolió y reconstruyó la cancha de usos múltiples y se realizaron obras exteriores consistentes en andadores, red eléctrica y señalización. Boletín Oficial