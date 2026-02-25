Tapachula Honra a la Bandera de México: Yamil Melgar

El Ayuntamiento de Tapachula Encabezó el Homenaje al Lábaro Patrio
——
El Alcalde llamó a Fortalecer los Valores Cívicos y el Respeto a los Símbolos Patrios
Tapachula, Chiapas. — En el marco del Día de la Bandera, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, encabezó la conmemoración oficial desde el Cuartel General de la 36ª Zona Militar, ceremonia que estuvo a cargo del General de Brigada de Estado Mayor Javier Guzmán Alvarado, Comandante de la Zona Militar, donde se rindieron honores al Lábaro Patrio como símbolo de unidad e identidad nacional.
En su mensaje, el alcalde destacó que la Bandera representa la historia, la soberanía y la lucha del pueblo mexicano, e hizo un llamado a fortalecer los valores cívicos y el respeto a nuestros símbolos patrios, especialmente entre niñas, niños y jóvenes.
Finalmente, Yamil Melgar, reiteró que la Bandera de México debe seguir siendo inspiración colectiva para construir un mejor Tapachula y un mejor país. Boletín Oficial