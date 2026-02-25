miércoles, febrero 25, 2026
Reportan Bajas Ventas de Carne de Res en el Mercado Sebastián Escobar

*Debido al Periodo de Cuaresma.

Tapachula, Chiapas; 24 de Febrero del 2026.- El inicio de la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza trajo consigo una disminución considerable en la venta de carnes rojas en el Mercado “General Sebastián Escobar”, situación que este año se ha visto agravada por el clima de incertidumbre social.
Fidel Aguilar López, comerciante del centro de abastos, señaló que tradicionalmente esta temporada impacta de forma directa al gremio, ya que muchas familias optan por evitar el consumo de carne roja, especialmente los días viernes y durante la Semana Mayor. “Cada año baja, pero ahora nos está pegando muy duro”, expresó.

Actualmente enfrentan una reducción aproximada del 40 al 45 por ciento en ventas por la temporada religiosa, dijo, sin embargo, al sumar la baja afluencia registrada desde ayer por la alarma generada tras la difusión de hechos violentos a nivel nacional relacionados con el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el impacto es mayor.
“Hoy amanecimos con un mercado prácticamente desolado. Comparado con un lunes normal, apenas tuvimos un 20 o 25 por ciento de presencia; es decir, el 75 por ciento de los clientes no vino”, lamentó.
Finalmente, confió en que en los próximos días se recupere la confianza ciudadana y se reactive la economía local, destacando la importancia de mantener coordinación entre autoridades y sociedad para garantizar seguridad y estabilidad en los mercados tradicionales. EL ORBE/ JC

