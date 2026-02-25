Refuerzan Medidas de Prevención en Planteles Educativos de Chiapanecos

*Sólo Como Medida Precautoria Para Cuidar Integridad de Alumnos y Docentes.

Tapachula, Chiapas; 24 de Febrero de 2026.- A raíz de los sucesos ocurridos el fin de semana en distintas regiones de México, con especial impacto en el Estado de Jalisco, autoridades sindicales del sector educativo en Chiapas activaron protocolos de prevención, principalmente en municipios limítrofes donde persiste un clima de inquietud.

El maestro David Guzmán, secretario de la Contraloría de la Sección 40 del magisterio estatal, informó que las clases continúan desarrollándose con regularidad en la entidad.

No obstante, explicó, se emitieron orientaciones dirigidas a docentes y directivos para fortalecer la protección de estudiantes, personal escolar y familias.



Aunque a nivel nacional se percibe preocupación por hechos vinculados a la delincuencia organizada, en territorio chiapaneco no se han reportado interrupciones oficiales de actividades académicas relacionadas directamente con los acontecimientos recientes, sostuvo.Desde la dirigencia sindical se instruyó a representantes y responsables de planteles a evaluar las condiciones particulares de cada comunidad antes de tomar decisiones sobre asistencia, privilegiando en todo momento la seguridad colectiva.El dirigente reconoció que en zonas apartadas aún se presentan episodios de intimidación, aunque dijo con menor intensidad que en el ciclo anterior.Señaló que existen puntos específicos donde la presencia de grupos delictivos continúa generando incertidumbre.Entre las áreas bajo mayor observación se encuentran la región fronteriza de Frontera Comalapa, así como localidades cercanas a Ciudad Hidalgo y sectores de las regiones Valle y Frailesca.En estos puntos se ha incrementado la supervisión en carreteras y sitios estratégicos.Pese al entorno complejo, subrayó que el personal docente mantiene su compromiso con la educación. Afirmó que maestras y maestros acuden a sus centros de trabajo y dan continuidad al calendario escolar, al tiempo que permanecen atentos a cualquier eventualidad.Las recomendaciones vigentes, concluyó, se centran en reforzar la prevención y actuar con prudencia, mientras las actividades escolares en Chiapas se desarrollan con normalidad. EL ORBE/Nelson Bautista