Se Refugiaba “El Mencho” en Propiedad de Lujo y Contaba con un Hospital Privado: Defensa Nacional

La Secretaría de la Defensa Nacional dio a Conocer más Detalles del Operativo que dio con el Abatimiento del Líder Criminal

Entre las Excentricidades, se Encontró una Clínica Privada en la que se Trataba sus Padecimientos Renales

El Capo Intentó Escapar en un Auto BMW Blanco por un Bosque Pero fue Alcanzado por Militares

*EL LÍDER DEL CJNG PASÓ SUS ÚLTIMOS DÍAS EN UNA LUJOSA CABAÑA, CON MEDIDAS DE SEGURIDAD EXTREMA, MUEBLES DE ALTA GAMA Y HASTA UN BOSQUE, DONDE INTENTÓ ESCAPAR DEL EJÉRCITO.

El domingo por la tarde, las fuerzas armadas abatieron a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, más conocido como «El Mencho», el capo narco más buscado de México y los Estados Unidos. Según trascendió, el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue asesinado en una mansión de lujo.



La vivienda se encuentra ubicada en el Tapalpa Country Club, una zona residencial de alto nivel en el sur del estado de Jalisco. Allí, el capo narco descansaba y se mantenía oculto de manera estratégica, lejos de los grandes centros urbanos.Cómo es la mansión de “El Mencho”Se trata de una casa de lujo enclavada en la montaña y rodeada de bosque. La casa cuenta con dos pisos, techos amplios y altos ventanales. La habitación principal tiene muebles de alta gama y un colchón king size.En el segundo piso hay otras tres habitaciones que cuentan con un baño independiente y muebles de madera con acabados finos. En la parte trasera, el jardín conecta con el cerro.En el interior también se observaron numerosas imágenes religiosas y cartas con salmos escritos a mano. Según se explicó en el informe, este tipo de prácticas son habituales en líderes criminales que buscan protección espiritual a través de figuras religiosas o asesores místicos. En este caso, se encomendaba a Dios y había dejado una carta con un salmo escrita un día antes del operativo.En una parte de la casa encontraron un altar con imágenes de San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe. A su vez, hallaron una carta con fecha del 25 de enero con un fragmento del salmo 91: “Dígale al Señor: mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza”.Asimismo, dos piedras labradas con las figuras de San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe marcaban el límite entre la propiedad y el bosque.Uno de los datos más llamativos es que la casa contaba con una habitación especialmente acondicionada para que pudiera realizarse diálisis, ya que padecía problemas renales. Esto refuerza la idea de que no se trataba de una estadía improvisada, sino de un escondite pensado para permanecer por tiempo prolongado.Las imágenes también permitieron ver la cocina, con abundante fruta y verdura, parte de la dieta que seguía. Sin embargo, días antes del ataque, empleados domésticos y personas que trabajaban en viviendas del country habían advertido un movimiento inusual de personas vinculadas al narcotráfico.La investigación llevaba al menos un año y se aceleró 48 horas antes del operativo final. Un colaborador cercano —que también cumplía funciones de chofer— fue clave en la secuencia que terminó de confirmar su presencia en la vivienda. Según se detalló, fue a buscar a una mujer que mantenía una relación con él. Tras ese encuentro, los agentes corroboraron que el objetivo estaba en el lugar y se activó el cerco.El enfrentamiento que terminó con “El Mencho”La irrupción estuvo a cargo de la Guardia Nacional, el Ejército mexicano, la Fuerza Aérea y una unidad especial. En el enfrentamiento hubo un intenso tiroteo y murieron personas en el lugar.Según el informe, “El Mencho” intentó escapar en un BMW blanco, pero fue abatido durante el operativo. El líder del CJNG intentó escapar por el jardín de la mansión y la persecución se extendió hasta el bosque, donde “El Mencho” fue alcanzado por la balas y resultó herido. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado en helicóptero hasta un hospital. Sin embargo, murió durante el trayecto. En un primer momento fue evacuado en helicóptero con vida, con destino inicial a Guadalajara, aunque por razones de seguridad se modificó la ruta hacia Morelia.El despliegue y la magnitud de la operación marcaron el final de uno de los criminales más buscados de México y de Estados Unidos, pero también desataron una violenta reacción del cártel en distintos puntos del país.