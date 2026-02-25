miércoles, febrero 25, 2026
INM Extiende Horario de Atención por Expo Feria Tapachula 2026

Amplia Horario Para Expedición de TVR a Hermanos Guatemaltecos, Incluyendo Fines de Semana
El Objetivo es que Puedan Facilitar la Movilidad de los Asistentes a la Feria

Tapachula, Chiapas; 14 de Febrero de 2026.- La Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas otorgará facilidades administrativas para la expedición de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR) a expositores, operadores y visitantes guatemaltecos a la Expo Feria Tapachula 2026, dio a conocer el presidente del Patronato, Emilio Barrios Solano.

Al reconocer a la Titular de la Oficina de Representación del INM en Chiapas, Farah Gertrudis Cerdio Moisés, Barrios Solano detalló que el apoyo consiste en la ampliación del horario de atención de 9:00 de la mañana a 18:00 horas,o 6 de la tarde, del 5 al 15 de marzo incluyendo los fines de semana 07, 08, 14 y 15 de marzo, con el objetivo de facilitar la movilidad de los asistentes a la feria ganadera, agrícola, comercial y empresarial más importante de la región.
«Esto, para que los hermanos de Guatemala puedan ingresar sin contratiempos para exponer sus productos, servicios o para venir a divertirse sanamente a nuestra feria», reiteró el Presidente de la EFT 2026.
Destacó el respaldo del presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, para lograr esta gestión ante el INM, y recordó que en días pasados una delegación de la EFT y el Alcalde tapachulteco viajaron a los Departamentos de Quetzaltenango y Retalhuleu, para promocionar la Expo Feria Tapachula. Boletín Oficial

Refuerzan Medidas de Prevención en Planteles Educativos de Chiapanecos
