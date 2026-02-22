domingo, febrero 22, 2026
Insiste Trump en Desafiar la Decisión de la Corte Suprema de EU

* Arancel Global Ahora Será de 15%.

El presidente Donald Trump anunció que aumentará el arancel global del 10 por ciento que anunció el viernes al 15 por ciento, en respuesta al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que declaró ilegal su mecanismo para aplicar aranceles.
“Yo, como presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10 por ciento a países, muchos de los cuales han estado ‘estafando’ a Estados Unidos durante décadas, sin represalias (¡hasta que yo aparecí!), al nivel totalmente permitido y legalmente probado del 15 por ciento”, declaró Trump el sábado en una publicación en redes sociales.
Horas después del fallo de la Corte Suprema, donde se argumentó que se excede autoridad, Trump impuso un arancel global del 10 por ciento a los productos extranjeros, con el fin de preservar su agenda comercial.
Trump está aplicando el nuevo arancel base bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que le permite imponer aranceles durante 150 días sin la aprobación del Congreso. Obtener dicha aprobación podría ser un desafío, ya que los demócratas y algunos republicanos se han opuesto a algunos aspectos de su política comercial.
Los aranceles iniciales del 10 por ciento que Trump anunció el viernes estaban programados para entrar en vigor el 24 de febrero a las 00:01, hora de Washington, según una hoja informativa de la Casa Blanca.
Está previsto que pronuncie el discurso del Estado de la Unión ante el Congreso esa misma noche en Washington. La publicación de Trump del sábado no detalló el calendario del aumento de aranceles.

