jueves, febrero 26, 2026
Trump Autoriza Nuevamente la Venta de Petróleo Crudo de Venezuela a Cuba

*Para que Beneficie al Pueblo y no a las Autoridades.

Donald Trump se ‘apiadó’ de Cuba: El Departamento del Tesoro anunció que el petróleo de Venezuela podrá ser vendido de nuevo a la isla… aunque con restricciones.
El Gobierno de Estados Unidos anunció que emitirá licencias para permitir las transacciones con petróleo venezolano y sus derivados hacia la isla que “apoyen el pueblo y que no involucren al Gobierno cubano”.
“Esta política favorable de licencias está dirigida a transacciones que apoyen al pueblo cubano, incluido el sector privado en Cuba (por ejemplo, exportaciones para uso humanitario en la isla)”, apuntó el Tesoro de EU en su página web.
La administración de Donald Trump remarcó que “las transacciones que involucren o beneficien a personas o entidades asociadas con las fuerzas armadas cubanas, servicios de inteligencia u otras instituciones gubernamentales no estarán cubiertas por esta política favorable de licencias”.

