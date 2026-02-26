jueves, febrero 26, 2026
spot_img
InicioAl InstanteDetiene SSP a cuatro presuntos generadores de violencia del CJNG
Al InstanteRojas

Detiene SSP a cuatro presuntos generadores de violencia del CJNG

0
70

Ixhuatán, Chiapas; 26 de febrero de 2026.- En respuesta inmediata a la difusión de un audio en el que un grupo delictivo envía amenazas al gobierno estatal, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Guardia Estatal Preventiva en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) lograron la mañana de este jueves, en la localidad de Chapayal, perteneciente al municipio de Ixhuatán, la detención de cuatro personas generadoras de violencia, presuntamente pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A los detenidos se les aseguraron armas largas y equipo táctico. De acuerdo con labores de inteligencia, realizaron amenazas a autoridades estatales y a los municipios de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Tapilula, Ixtapangajoya, Ixhuatán y Pichucalco, donde pretendían generar intimidación y desestabilización.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo deja claro que no habrá tolerancia para quienes intenten vulnerar la paz del estado. Se mantendrá presencia firme y operativos permanentes en coordinación interinstitucional para garantizar el orden, la seguridad y la tranquilidad de las familias chiapanecas, garantizando en esta Nueva ERA un Chiapas con Cero Corrupción y Seguro para Vivir.

Detiene SSP a cuatro presuntos generadores de violencia del CJNG
Artículo anterior
Poder Judicial del Estado impone 44 y 33 años de prisión a responsables de delitos en agravio de una adolescente
Artículo siguiente
Trabajadores de Pemex anuncian bloqueos temporales en la TAD de Puerto Chiapas.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

LLEGADA DE 98.2 MILLONES DE VISITANTES INTERNACIONALES A MÉXICO EN 2025 ES RESULTADO DE LA GRANDEZA CULTURAL Y LA TRANSFORMACIÓN DEL PAÍS

Al Instante staff - 0
Comunicado 88/2026 LLEGADA DE 98.2 MILLONES DE VISITANTES INTERNACIONALES A MÉXICO EN 2025 ES RESULTADO DE LA GRANDEZA CULTURAL Y LA TRANSFORMACIÓN DEL PAÍS: PRESIDENTA...
Leer más

Trabajadores de Pemex anuncian bloqueos temporales en la TAD de Puerto Chiapas.

Al Instante staff - 0
Tapachula Chiapas 26 de febrero 2026.- A partir de este jueves y hasta el sábado, trabajadores activos y jubilados de Petróleos Mexicanos realizarán bloqueos...
Leer más

Poder Judicial del Estado impone 44 y 33 años de prisión a responsables de delitos en agravio de una adolescente

Al Instante staff - 0
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en apego a su compromiso de garantizar el acceso a la justicia y la protección integral de...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV