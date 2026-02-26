jueves, febrero 26, 2026
Asume el Gobierno del Estado el Control Operativo de la Seguridad en Huixtla: SSP

Por Instrucciones del Gobernador, las Labores Operativas Quedan Bajo la Conducción del Grupo Pakal
——–
El Objetivo es Redoblar los Esfuerzos Para el Combate a la Delincuencia
——–
Destituyen al Secretario de Seguridad Municipal, Martín Palomeque, Familiar del Alcalde de Huixtla

*SECRETARIO DE SEGURIDAD, OSCAR APARICIO AVENDAÑO, FORMALIZÓ LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANDO ÚNICO, EL CUAL QUEDARÁ A CARGO DE TAREAS DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE LA PIEDRA.

Huixtla, Chiapas.-La ciudad de la piedra inicia una nueva etapa en materia de seguridad con el relevo operativo encabezado por el Gobierno del Estado.
En el marco de una reconfiguración de la estrategia de seguridad pública y ante los recientes acontecimientos registrados en el municipio, donde el abuso de autoridad, desaparición de personas, inseguridad y asesinatos fueron detonantes para que autoridades del Gobierno del Estado realizara este día un relevo operativo en Huixtla, con el objetivo de fortalecer la coordinación y mejorar la capacidad de respuesta institucional.

El arribo de funcionarios estatales se efectuó a bordo de un helicóptero Black Hawk, que aterrizó en los terrenos del campo Tabamex. La comitiva fue encabezada por Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad, quien acudió para formalizar el inicio de una nueva etapa en el esquema de seguridad del municipio.
De acuerdo con la información oficial, por instrucciones del Ejecutivo estatal, las labores operativas quedarán bajo la conducción de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, con el propósito de reforzar la presencia institucional y atender de manera más eficaz los retos en materia de prevención y vigilancia.
Como parte de este proceso, se informó la conclusión del encargo de Martín Palomeque Sánchez al frente de la Seguridad Pública Municipal. Su nombramiento, realizado en su momento por el presidente municipal Régulo Palomeque Sánchez, había generado señalamientos por posible nepotismo, lo que contribuyó a un clima de cuestionamiento público.
En su lugar, y en el marco del nuevo esquema de coordinación, fue presentado Óscar Rafael Morales Nohpal como Mando Único de seguridad en Huixtla, acto que se llevó a cabo con la presencia del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Serrano Escobedo, y autoridades municipales.
Las autoridades estatales destacaron que esta medida busca fortalecer la comunicación interinstitucional entre los distintos niveles de gobierno, optimizar el uso de recursos y generar condiciones que permitan avanzar en la recuperación de la tranquilidad en el municipio.
El despliegue fue observado por habitantes de la zona, quienes presenciaron el movimiento de personal y unidades oficiales, trasladadas posteriormente en vehículos Rino, como parte del operativo de reorganización.
Con estos ajustes, Huixtla inicia una etapa de mayor acompañamiento estatal en materia de seguridad, en la que se espera que la coordinación, el seguimiento permanente y la transparencia institucional contribuyan a atender las demandas ciudadanas y consolidar un entorno de mayor estabilidad. EL ORBE/Martha Guillén.

