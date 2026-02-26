Poder Judicial del Estado impone 44 y 33 años de prisión a responsables de delitos en agravio de una adolescente

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en apego a su compromiso de garantizar el acceso a la justicia y la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dictó, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, sentencia condenatoria a Ananías “N”, por los delitos de Trata de Personas en su modalidad de «al que a sabiendas de su situación de trata, alquile los servicios sexuales», y de Pederastia Agravada. De igual manera, en contra de Irma “N” por los delitos de Trata de Personas, en su modalidad de explotación sexual a través de la Prostitución Ajena Agravada, y de Pederastia Agravada, cometidos en contra de una adolescente con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en Tuxtla Gutiérrez, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de los distritos judiciales de Tuxtla, Chiapa y Cintalapa resolvió imponer a Ananías “N” una pena de 44 años de prisión; mientras que a Irma “N”, una pena de 33 años y nueve meses de prisión, además de condenarles al pago de la reparación del daño.

Estas resoluciones se dictaron una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de la hoy sentenciada y sentenciado.

Con esta determinación, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una impartición de justicia humanista, en la que se prioriza el interés superior de niñas, niños y adolescentes, garantizando que cualquier conducta que vulnere sus derechos sea sancionada conforme a la ley.