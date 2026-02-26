jueves, febrero 26, 2026
spot_img
InicioAl InstantePoder Judicial del Estado impone 44 y 33 años de prisión a...
Al Instante

Poder Judicial del Estado impone 44 y 33 años de prisión a responsables de delitos en agravio de una adolescente

0
26

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en apego a su compromiso de garantizar el acceso a la justicia y la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dictó, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, sentencia condenatoria a Ananías “N”, por los delitos de Trata de Personas en su modalidad de «al que a sabiendas de su situación de trata, alquile los servicios sexuales», y de Pederastia Agravada. De igual manera, en contra de Irma “N” por los delitos de Trata de Personas, en su modalidad de explotación sexual a través de la Prostitución Ajena Agravada, y de Pederastia Agravada, cometidos en contra de una adolescente con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en Tuxtla Gutiérrez, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de los distritos judiciales de Tuxtla, Chiapa y Cintalapa resolvió imponer a Ananías “N” una pena de 44 años de prisión; mientras que a Irma “N”, una pena de 33 años y nueve meses de prisión, además de condenarles al pago de la reparación del daño.

Estas resoluciones se dictaron una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de la hoy sentenciada y sentenciado.

Con esta determinación, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una impartición de justicia humanista, en la que se prioriza el interés superior de niñas, niños y adolescentes, garantizando que cualquier conducta que vulnere sus derechos sea sancionada conforme a la ley.

Artículo anterior
Investigan a Policías de 38 Municipios de Michoacán por Vínculos con el CJNG
Artículo siguiente
Detiene SSP a cuatro presuntos generadores de violencia del CJNG
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

LLEGADA DE 98.2 MILLONES DE VISITANTES INTERNACIONALES A MÉXICO EN 2025 ES RESULTADO DE LA GRANDEZA CULTURAL Y LA TRANSFORMACIÓN DEL PAÍS

Al Instante staff - 0
Comunicado 88/2026 LLEGADA DE 98.2 MILLONES DE VISITANTES INTERNACIONALES A MÉXICO EN 2025 ES RESULTADO DE LA GRANDEZA CULTURAL Y LA TRANSFORMACIÓN DEL PAÍS: PRESIDENTA...
Leer más

Trabajadores de Pemex anuncian bloqueos temporales en la TAD de Puerto Chiapas.

Al Instante staff - 0
Tapachula Chiapas 26 de febrero 2026.- A partir de este jueves y hasta el sábado, trabajadores activos y jubilados de Petróleos Mexicanos realizarán bloqueos...
Leer más

Detiene SSP a cuatro presuntos generadores de violencia del CJNG

Al Instante staff - 0
Ixhuatán, Chiapas; 26 de febrero de 2026.- En respuesta inmediata a la difusión de un audio en el que un grupo delictivo envía amenazas...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV