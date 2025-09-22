𝗔𝗹𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝗟𝗹𝘂𝘃𝗶𝗮𝘀 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗻𝘀𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗖𝗵𝗶𝗮𝗽𝗮𝘀

𝟐𝟐 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒑𝒕𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝟐𝟎𝟐𝟓 – #𝑻𝒖𝒙𝒕𝒍𝒂𝑮𝒖𝒕𝒊é𝒓𝒓𝒆𝒛, #𝑪𝒉𝒊𝒂𝒑𝒂𝒔

El Sistema de Alerta Temprana por Lluvias (SIAT) de Protección Civil Chiapas informó que hoy se activó el pronóstico de lluvias intensas en diversas regiones del estado, con niveles que alcanzarán hasta los 150 milímetros en zonas específicas.

> «La prevención salva vidas. Invitamos a la población a mantenerse informada por canales oficiales, tomar precauciones en zonas de riesgo y llamar al 9-1-1 en caso de emergencia», comunicó Protección Civil.

Las autoridades recalcaron la importancia de compartir la información y atender las recomendaciones para evitar incidentes mayores.

EL ORBE/ Mesa de Redacción.