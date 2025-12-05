Tapachula abre sus puertas al mundo: Yamil Melgar

* Inicia el XXII Festival Internacional Fray Matías de Córdova 2025.

En un ambiente de fiesta y unidad familiar, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, junto a la directora general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, Angélica Altuzar Constantino, inauguró el XXII Festival Internacional de las Culturas y las Artes Fray Matías de Córdova, uno de los eventos culturales más emblemáticos del sureste mexicano.

Acompañado por la presidenta honorífica del Sistema DIF Tapachula 2024 – 2027 , Beba Pedrero, el edil destacó que este festival es un homenaje vivo a Fray Matías de Córdova, un hombre valiente cuyo pensamiento e incansable labor intelectual siguen inspirando a generaciones, subrayando que Tapachula es una ciudad de puertas abiertas, donde convergen historias, sueños y culturas que se entrelazan para dar vida a una ciudad humanista, diversa y solidaria.



La apertura estuvo acompañada por el emotivo concierto de “Orquesta de la Calle”, cuya música marcó el inicio de una celebración que honra el talento, la creatividad y la expresión cultural del Soconusco, además la presencia de los países invitados como Guatemala, Haití, Colombia, Cuba, El Salvador y Honduras, dio un brillo especial a esta edición, fortaleciendo la unidad de los pueblos a través de la riqueza multicultural que distingue a la región.

La directora general del CONECULTA, Angélica Altuzar Constantino, resaltó la importancia de promover lo que esta región aporta al estado, historia, identidad y el legado de Fray Matías de Córdova, señalando que el Soconusco es un puente cultural y comercial, un escaparate donde convergen expresiones como música, teatro, danza, literatura y otras manifestaciones artísticas que hacen vibrar a la comunidad.

Al evento asistieron la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Viridiana Figueroa; el coordinador de Enseñanza y Fomento Artístico del CONECULTA Chiapas, Cicerón Aguilar Acevedo; la secretaria de Educación y Cultura Municipal, Mey Lyn Wong Vázquez; el presidente municipal de Tuxtla Chico, Julio Enrique Gamboa Altuzar; entre servidores públicos e invitados especiales.