Hospital General de Tapachula abre sus puertas a Misión 33

y fortalece la atención integral a niñas, niños y jóvenes con labio y paladar hendido

Tapachula, Chiapas, 05 de diciembre del 2025.- Misión 33, Asociación dedicada a devolver sonrisas y oportunidades a niñas, niños y jóvenes con labio y paladar hendido, realizó con éxito las valoraciones rumbo a su 8° Programa Quirúrgico, gracias al apoyo decidido del Hospital General de Tapachula, encabezado por el Dr. Esaú Guzmán.

La institución hospitalaria no solo facilitó sus instalaciones, sino que abrió sus puertas con una calidad humana que, de acuerdo con la organización, hizo posible que las valoraciones se desarrollaran de forma organizada, segura y con el cariño que cada paciente merece, el equipo directivo, personal médico, de enfermería y colaboradores se sumaron con profesionalismo a esta jornada, reafirmando su compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad.



“La atención, el trato y el respaldo del hospital fueron fundamentales para avanzar en este proceso previo a las cirugías. Cuando las instituciones se unen con un propósito noble, las oportunidades crecen y los resultados se multiplican”, destacó el equipo de Misión 33.

La fundación recordó que el abordaje de un paciente con labio y paladar hendido no se limita únicamente al procedimiento quirúrgico. Implica un proceso integral y continuo, que requiere seguimiento, especialistas y un entorno clínico comprometido con la excelencia. Por ello, el apoyo del Hospital General de Tapachula representa un paso esencial para garantizar que cada niño reciba la atención responsable y completa que merece.

Con profundo agradecimiento, Misión 33 reconoció la solidaridad y entrega del hospital y su personal, quienes se han convertido en aliados indispensables en esta labor que transforma vidas.

“Gracias por ser parte fundamental de esta misión. Gracias por permitir que más niñas y niños sigan sonriendo con esperanza”, expresó la organización.

La colaboración entre el Hospital General de Tapachula y Misión 33 continúa consolidándose como un ejemplo de cómo la unión entre instituciones puede abrir caminos de salud, dignidad y nuevas sonrisas para la niñez chiapaneca. EL ORBE/ Mesa de Redacción.