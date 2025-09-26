En operativo de seguridad detienen a dos masculinos en posesión de posibles narcóticos en Tuxtla Chico

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Fronteriza, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a dos masculinos con presuntos narcóticos en el municipio de Tuxtla Chico.

Derivado de la implementación de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en la colonia La Cuchilla de la localidad de Frontera Talismán, guardias estatales detuvieron a Berner “N” y José “N” de nacionalidad guatemalteca, a quienes les aseguraron 24 dosis con las características de la droga conocida como cristal.

Cabe mencionar que los masculinos se desplazaban a bordo de una motocicleta color rojo con negro con placas de circulación de Guatemala.

Por estos hechos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener los operativos de seguridad en el estado de Chiapas, para evitar la comisión de ilícitos que afecten la salud pública de los ciudadanos en el territorio chiapaneco.