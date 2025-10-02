jueves, octubre 2, 2025
Elementos del orden aprehenden a presunto pederasta: FGE

– Por hechos ocurridos en noviembre de 2016, en Tuxtla Gutiérrez

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Moisés “N”, como presunto responsable de pederastia agravada, por hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2016, en Tuxtla Gutiérrez.

El indiciado, quien es objetivo prioritario por este delito, fue puesto a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de Chiapa, Tuxtla y Cintalapa; sede en Cintalapa de Figueroa, quien definirá su situación legal.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

Conferencia de prensa en vivo. Jueves 02 de octubre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum
Presidenta Claudia Sheinbaum recuerda que hace un año firmó un decreto que establece los hechos ocurridos el 2 de octubre
EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS.

