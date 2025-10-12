domingo, octubre 12, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEn operativo de seguridad en Motozintla de Mendoza detienen a masculino con...
Al InstanteRojas

En operativo de seguridad en Motozintla de Mendoza detienen a masculino con vehículo con reporte de robo

0
3

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino con vehículo con reporte de robo en el municipio de Motozintla de Mendoza.

Con el fin de hacer cumplir la ley y garantizar el Estado de Derecho de la ciudadanía chiapaneca, guardias estatales, sobre el tramo carretero Motozintla a Niquivil, detuvieron a Eglin “N”, quien conducía un vehículo marca Nissan tipo March color rojo, con reporte de robo vigente en el estado de Chiapas de fecha 17 de abril del 2024, como resultado de la consulta en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

Por estos hechos, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las acciones coordinadas para el combate al robo de vehículos en todo el territorio chiapaneco.

En operativo de seguridad en Motozintla de Mendoza detienen a masculino con vehículo con reporte de robo
Artículo anterior
Más de 40 Fallecidos y Varios Desaparecidos por las Lluvias en Cinco Estados
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Corriendo con Pasión y Propósito

Al Instante staff - 0
Cada kilómetro recorrido es una historia de esfuerzo, disciplina y amor por el deporte. Nuestros Chavos Runners demuestran que con constancia, energía y espíritu...
Leer más

Servicio a la Comunidad

Al Instante staff - 0
Leer más

Servicio a la Comunidad

Al Instante staff - 0
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

Corriendo con Pasión y Propósito

Servicio a la Comunidad

Servicio a la Comunidad

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV