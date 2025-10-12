En operativo de seguridad en Motozintla de Mendoza detienen a masculino con vehículo con reporte de robo

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino con vehículo con reporte de robo en el municipio de Motozintla de Mendoza.

Con el fin de hacer cumplir la ley y garantizar el Estado de Derecho de la ciudadanía chiapaneca, guardias estatales, sobre el tramo carretero Motozintla a Niquivil, detuvieron a Eglin “N”, quien conducía un vehículo marca Nissan tipo March color rojo, con reporte de robo vigente en el estado de Chiapas de fecha 17 de abril del 2024, como resultado de la consulta en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

Por estos hechos, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las acciones coordinadas para el combate al robo de vehículos en todo el territorio chiapaneco.