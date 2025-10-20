En operativo de seguridad detienen a masculino con vehículo con reporte de robo en Arriaga

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal de Caminos, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a una persona del sexo masculino con vehículo con reporte de robo, en el municipio de Arriaga.

Durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en el tramo carretero Arriaga a La Azteca, detuvieron a Isaac “N”, quien conducía un vehículo marca Chevrolet Spark, unidad vehicular que al verificar el estatus en el sistema Plataforma México, arrojó contar con reporte de robo de fecha 23 de julio del año 2015, en la Ciudad de México.