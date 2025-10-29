FGE presenta a nueve personas con reporte de No Localizadas en el estado de Chiapas

La Fiscalía General del Estado presentó a nueve personas, quienes contaban con reporte de No Localizadas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Arriaga, Oxchuc, Tapachula, Las Margaritas, Cintalapa y Jiquipilas, los cuales son hechos aislados entre sí.

Estas personas, de las cuales seis son del sexo masculino y tres del sexo femenino, fueron ubicadas como resultado de las acciones de investigación conforme al Protocolo de Actuación correspondiente a personas no localizadas.

Posteriormente, fueron presentadas ante la representación social para ser escuchadas en declaración ministerial, y después ser atendidas por un equipo multidisciplinario, quien verificó su estado físico y emocional. Cabe señalar, que todas las personas manifestaron no haber sido víctimas de un hecho delictuoso.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las personas, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.