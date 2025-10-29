miércoles, octubre 29, 2025
Planta Para Producir Moscas Estériles en Metapa Lleva un Avance del 30%: SADER

• Se han presentado ocho mil 632 casos de gusano barrenador en el país.

Tapachula, Chiapas 29 de Octubre del 2025.- La planta productora de moscas estériles para el combate del gusano barrenador ubicada en el municipio fronterizo de Metapa, tiene un avance del 30 por ciento, informó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán.

La plaga se encuentra confinada hacia los estados del sureste del país y de acuerdo con el último informe de la situación de la misma, de un total de ocho mil 632 casos acumulados en el país, 640 permanecen activos y de ellos 204 en Chiapas. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

