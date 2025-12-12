viernes, diciembre 12, 2025
Poder Judicial del Estado impone 100 años de prisión a responsable del delito de Secuestro Agravado

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de Antonio “N” por el delito de Secuestro Agravado, cometido en agravio de dos adolescentes, en la época de los hechos, con identidades reservadas.

Tras el suceso ocurrido en el año 2019 en el municipio de Reforma, Chiapas, y derivado del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Pichucalco resolvió imponer a Antonio “N» una pena de 100 años de prisión y al pago de la reparación del daño. Así mismo, se determinó no concederle ningún sustitutivo de la pena impuesta.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana y accesible, que garantice que los delitos cometidos en agravio de las y los chiapanecos no queden impunes.

